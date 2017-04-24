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24 апреля 2017
23 апреля 2017
06:41  24 апреля 2017 0

СМИ рассказали о романе бывшего мужа Жанны Фриске с блондинкой из Екатеринбурга

Избранницей Шепелева стала создательница женского клуба "Креативные завтраки" Екатерина ТулуповаФото: страница в Facebook Екатерины Тулуповой

Бывший муж Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев попал в объектив папарацци в компании эффектной блондинки. Пара была замечена в одном из московских кафе, где они «активно флиртовали, держались за руки и обнимались».

Новой спутницей Шепелева оказалась Екатерина Тулупова — создательница женского клуба «Креативные завтраки» и бывшая глава студии «Арх. Предмет». Известно, что девушка родилась в Екатеринбурге, позже переехала в столицу, где окончила факультет дизайна Московского энергетического института. По завершению обучения она посещала мастер-классы в Милане. Сейчас, совместно с коллегой, Тулупова организует завтраки, во время которых разговаривает с гостями на полезные темы по типу тайм-менеджмента, сообщает издание «Dni.ru».

После смерти Фриске в 2015 году телеведущий тщательно скрывал от общественности подробности своей личной жизни. На данный момент ни Дмитрий, ни Екатерина не сообщают каких-либо деталей своего знакомства.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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