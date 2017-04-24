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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:33  24 апреля 2017 0

Опубликованы окончательные итоги первого тура президентских выборов во Франции

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, трамп дональд, мари ле пен
Ле Пен повторить успех Трампа не удалосьФото: Владимир Андреев © URA.RU

МВД Франции обнародовало окончательные результаты первого тура президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 23 апреля.

Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента, приводит данные ведомства Reuters. Они сразятся во втором туре, который пройдет через две недели.

На третьем месте с 19,91 процента голосов оказался представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон, на четвертом — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.

Валерий Дорофеев
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