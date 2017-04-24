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08:59  24 апреля 2017 0

Жертв могло быть еще больше. В пожаре на пилораме под Екатеринбургом погибли трое

Пилорама уничтоженаФото: "Ночные новости"

При тушении пожара на пилораме под Екатеринбургом спасатели обнаружили троих погибших. Сысертская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с трагическим инцидентом.

Сообщение о пожаре на пилораме по ул. Молодежная в пос. Октябрьский Арамильского городского округа поступило в 1.21 в ночь с 23 на 24 апреля. На площади 250 кв. м. сгорел гараж, бытовое здание. Во время тушения спасатели обнаружили троих погибших, еще один работник смог выбраться из подсобного помещения, рассказали в областной прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины пожара, рассматриваются всевозможные версии.

Проверка покажет, соблюдали ли в организации требования противопожарной безопасности, работали ли погибшие на пилораме. Также прокуратура оценит, насколько соблюдались требования законодательства об охране труда.

Наталия Вершинина
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