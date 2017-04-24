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Главные новости Тюменской области
09:59  24 апреля 2017 0

К поискам двух пропавших подростков подключились добровольцы Тюмени. Парни исчезли в четверг

Подростки сбежали из тюменского интернатаФОТО: предоставлено ПО "Белая Сова"

В Тюмени ищут двух подростков, ушедших из школы-интерната «Горизонт». Пресс-служба следственного комитета по Тюменской области сообщает о пропаже Максима Манжурина 2001 года рождения и Якова Опарина 2002 года рождения.

В правоохранительные органы обратились сотрудники школы-интерната «Горизонт», откуда подростки ушли в неизвестном направлении 20 апреля. После чего на связь не выходили.

ФОТО: ПО Белая сова

К поискам подростков подключился отряд волонтеров «Белая сова». «Поисками у нас занимаются примерно 15 человек, — рассказала координатор отряда Екатерина. — Мы расклеиваем ориентировки на детей в городе, распространяем информацию в городских пабликах и ведем опросы жителей».

Приметы Максима Манжурина: вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 166 см, европейской внешности, прямые черные волосы. Был одет в синюю кофту и синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Якова Опарина: вид 15 лет, худощавого телосложения, рост около150 см, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в синюю спортивную кофту, джинсы, черные кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних сообщать по телефонам: 8 (904) 491-43-25, 02, 112.

Владимир Балтунов
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