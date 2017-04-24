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Главные новости Тюменской области
10:34  24 апреля 2017 0

В Тюмени ищут негодяя, который сбил на машине ребенка и скрылся

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Сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил ребенка и скрылсяФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени разыскивают водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчик получил травму головы.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 апреля, на улице 50 лет Октября. Там напротив дома №57 «А» неизвестный автомобиль сбил 10-летнего мальчика.

Здесь неизвестный автомобиль сбил ребенка и скрылся
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Врачи диагностировали у школьника травму головы.

Отыскать водителя инспекторы пока не смогли.

Сотрудники ГИБДД просят всех горожан, которые стали очевидцами происшествия либо знают какие-либо подробности о случившемся, позвонить в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам 794-686, 794-580, либо по телефону дежурной части ГИБДД 794-610.

Надежда Карташова
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