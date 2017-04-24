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11:30  24 апреля 2017 0

Новое повышение. За архитектуру Челябинска будет отвечать магнитогорец

Обыски в управлении архитектуры. Челябинск
Ведомство считается престижным, но "карьерно" опасным для чиновниковФото: Сергей Леонов © URA.RU

Главное управление архитектуры и строительства администрации Челябинска возглавил Сергей Репринцев, сообщил 24 апреля на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев. Пока он будет руководить ведомством в статусе и. о., передает корреспондент «URA.RU». Сергей Самсонов, в 2015 году «поднявшийся» из заместителей начальника управления в его начальники, возвращается на прежнюю должность.

До сих пор Репринцев исполнял обязанности директора МУП «Архитектурно-планировочный центр». В августе 2015 года: он переехал в Челябинск из Магнитогорска, где занимал должность директора МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ППАПБ).

Последнее время в адрес Главархитектуры регулярно звучали претензии, связанные, главным образом, с выделением земельных участков и вырубками зеленых насаждений. В частности, по итогам последнего резонансного скандала — когда жители улицы Захаренко встали на защиту местной рощи, — прокуратура констатировала бездействие чиновников ведомства по присвоению скверу статуса лесопарковой зоны.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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