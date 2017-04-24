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24 апреля 2017
12:38  24 апреля 2017 1

В украинской версии «Голоса» победил православный священник. ВИДЕО

Клименко одержал победуСкрин видео Youtube

Протоиерей Александр Клименко, которому 33 года, одержал победу в украинском музыкальном шоу «Голос страны».

Наставницей участника шоу была певица Тина Кароль. Финальной песней молодого исполнителя стала композиция Николая Мозгового «Материнская любовь». Теперь священник получил право бесплатной записи своей песни и клипа, бесплатную ротацию в эфире одной из национальных радиостанций, а также квартиру в Киеве, пишет «Лента.ру».

Напомним, что в конце 2015 года в российском шоу «Голос» также одержал победу служитель Русской православной церкви — иеромонах Фотий, за которого проголосовало 76% телезрителей.

Лев Истомин
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