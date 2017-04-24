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Главные новости Тюменской области
13:32  24 апреля 2017 0

Легенда тюменской журналистики, воспитавшая «золотой фонд» профессии, вышла на работу в правительство Тюменской области

Здания Тюмени. Иллюстрации. , правительство тюменской области
В правительстве области появился новый начальникФото: Николай Бастриков © URA.RU

Начальником управления массовых коммуникаций в департаменте по общественным связям, коммуникации и молодежной политике Тюменской области назначена Илона Гимпилевич. Это легенда профессии, задавшая стандарты журналистики на много лет вперед. В начале нулевых Гимпилевич работала главным редактором регионального телеканала «Ладья», одного из самых популярных в то время.

По словам руководителя департамента Павла Белявского, начальник управления будет заниматься взаимодействием с рынком СМИ, работой с журналистским сообществом и реализацией информационных проектов. «В нашем новом начальнике управления соединились лучшие компетенции, — считает Белявский. — У нее огромный редакторский опыт. И многие профессионалы, которые сейчас входят в „золотой фонд тюменской журналистики“, вышли из редакции, которую она возглавляла. Также она работала в органах власти. Илона как специалист, побывавший во всех этих мирах, призвана сделать наше сотрудничество с журналистским сообществом более эффективным».

Молодым журналистам Гимпилевич известна по должности помощника начальника управления Росреестра по Тюменской области. В эту организацию она пришла после «Ладьи», и начинала работать простым регистратором на приемке документов.

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике области осуществляет взаимодействие со СМИ, институтами гражданского общества, занимается вопросами молодежной политики.

Владимир Балтунов
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