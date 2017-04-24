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Главные новости Свердловской области
19:01  24 апреля 2017 0

В черте Екатеринбурга появилась новая промзона площадью 200 гектаров

Предвыборные заметки в газетах. Екатеринбург, екатеринбург, карта народных топонимов
В городе удалось найти свободную удобную площадку с коммуникациями и дорогамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

200 гектаров земли в Чкаловском районе Екатеринбурга, на перспективном участке ЕКАД, который соединит Полевской и Челябинский тракты, переведены в категорию земель промышленного назначения. Это участок между станцией Сысерть, ЕКАД, поселком Полевой и железной дорогой, сообщается в приказе регионального минстроя, опубликованном на сайте ведомства.

В этой зоне промышленной и деловой застройки предусмотрено размещение производственных предприятий, а также складских и логистических комплексов. Для екатеринбургских бизнесменов и внешних инвесторов это знаковое событие — город испытывает дефицит качественных участков под заводы и склады.

200 га распродаются частями
документы Минстроя Свердловской области

Перевод земель из категории в категорию был одобрен на публичных слушаниях 20 февраля. После этого распорядитель площадки, Корпорация развития Среднего Урала, начала продажу участков. Судя по сайту, уже за первый месяц было забронировано порядка 20% земель. Стоимость одного гектара начинается с 4,5 млн рублей.

В КРСУ, которая включила объект в базу промышленной недвижимости региона, высоко оценивают инвестиционный потенциал площадки. Тут говорят, что земельный участок удачно расположен, есть удобные подъезды к сети федеральных и региональных автодорог. Кроме того, площадка входит в категорию земель промышленности и уже получила технические условия для подключения инженерных коммуникаций.

Существенно повысит привлекательность данной земли и её стоимость, и ввод новой очереди ЕКАД — он планируется к 2020 году.

Юлия Литвиненко
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