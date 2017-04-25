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Главные новости Курганской области
08:52  25 апреля 2017 1

Жители зауральской деревни просят помочь труженице тыла отремонтировать крышу. ФОТО

Крыша жилища пришла в негодностьФото предоставлено жителями деревни

Жители села Любимово Далматовского района Курганской области сообщают о бедственной ситуации 87-летней труженицы тыла. Одинокая пенсионерка не может самостоятельно починить крышу.

«Мы обращались в соцзащиту, нам сказали, что она не четыре тысячи получает, может сама нанять работников, — рассказали односельчане. — Невозможно смотреть, как зимой бабушка замерзает, а весной ее топит».

В управлении соцащиты по Курганской области «URA.RU» подтвердили, что забота о ремонте дома лежит на собственниках.

«Может быть, найдутся добрые люди и помогут бабушке перед 9 Мая», — надеются в селе.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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