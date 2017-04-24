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Главные новости Пермского края
19:49  24 апреля 2017 0

В Перми пройдет митинг сторонников Ходорковского

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Власти Перми разрешили митинг сторонников Ходорковского, но не в центре городаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Оппозиционный митинг «Надоел», который организовывает движение «Открытая Россия», состоится в Перми. Он пройдет в Саду камней, хотя место проведения еще может измениться, говорят организаторы.

Мероприятие запланировано на 29 апреля. Оно начнется в 14:00. Изначально организаторы подали шесть заявок — и все в самом центре города, однако по всем пришел отказ. На части этих территорий в этот день будет проводиться культурно-массовое мероприятие, на другой части — субботники. Мэрия предложила провести митинг в Саду камней. Предварительно акция состоится именно там, хотя место еще может измениться.

«Во вторник, 24 апреля, мы будем в суде оспаривать отказ в проведении митинга на площадках, которые мы заявили. Не очень надеемся, но все же мы сможем оспорить решение городских властей», — рассказал «URA.RU» организатор акции Валентин Мурзаев.

Общественное движение «Открытая Россия» было создано по инициативе Михаила Ходорковского в 2001 году.

Анна Белкина
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