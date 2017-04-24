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24 апреля 2017
20:58  24 апреля 2017 0

Теряя биатлон, Тюмень не сдается: Якушев приготовил масштабное летнее шоу. На полигоне 400 человек из 16 регионов

Армия-2015. Москва, военная техника, полигон, танк
Тюменцы увидят масштабные игры АРМИ-2017Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Тюмени ожидают наплыва зрителей на Армейские международные игры — 2017. Этапы АРМИ-2017 пройдут в этом году на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища близ поселка Андреевский.

«Регион станет площадкой для проведения крупных международных соревнований — это большая честь и серьезная ответственность, организация подобных мероприятий требует скоординированности действий разных структур и ведомств, тщательной подготовки», — заявил губернатор области Владимир Якушев на совещании по подготовке игр, которое прошло в Тюмени в понедельник, 24 апреля.

По словам начальника ТВВИКУ Дмитрия Евмененко, мероприятия пройдут в июне и августе в два этапа. В первом, общероссийском примут участие более 400 человек из 16 регионов страны. На полигоне ТВВИКУ они будут соревноваться в финальных этапах конкурсов «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», а победители защитят честь страны на международном этапе в августе.

Планируется, что АРМИ-2017 под Тюменью будут открыты для зрителей бесплатно — их посетят свыше трех тысяч человек. Сейчас организаторы продумывают транспортную логистику, парковки и маршруты бесплатных автобусов.

Напомним, что Тюмень в этом году осталась без нескольких зрелищных спортивных мероприятий — в частности, это этап Кубка мира по биатлону и «Гонка чемпионов», которая традиционно завершала биатлонный сезон.

Надежда Карташова
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