{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
23 апреля 2017
22 апреля 2017
21 апреля 2017
23:12  24 апреля 2017 1

Жительница Челябинска довела педиатра до инсульта

Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, больница, реанимация
Посещение больного обернулось для самого медика реанимациейФото: Анна Майорова © URA.RU

Следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Челябинска по факту незаконного лишения свободы участкового педиатра — ч. 1 ст. 127 УК РФ. Сама врач, шокированная случившимся, находится в больнице с гипертоническим кризом, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 22 апреля в одном из домов Ленинского района города. Врач-педиатр пришла по вызову к ребенку. Хозяйка квартиры была недовольна рецептом, который медик выписала ее дочери. Она отказывалась выпускать врача, а когда педиатр дозвонилась до диспетчера, набросилась на женщину, натянула ей на голову белый халат и вытолкала из дома.

Для медика столь хамское поведение стало большим потрясением. Ее госпитализировали в реанимацию. Руководство клиники обратилось в полицию. Представители СК РФ по региону забрали материалы из органов внутренних дело и возбудили уголовное дело. Расследование взято на контроль руководством следственного управления.

«Посягательство на жизнь и здоровье людей, которые каждый день спасают человеческие жизни, является просто недопустимым. Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СК.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров