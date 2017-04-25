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25 апреля 2017
24 апреля 2017
00:51  25 апреля 2017 0

Греческий морской порт продадут за 232 млн евро

Клипарт. Греция. Крит., флаг Греции
Покупателем Салоников выступает консорциум из трех компанийФото: Александр Елизаров © URA.RU

Греческий порт Салоники будет продан за 232 миллиона евро. Покупателем выступает консорциум из трех компаний, который выиграл международный тендер на концессию порта до 2051 года.

В консорциум входят компании Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS. Они предложили за 67% акций порта Салоники 231,926 млн евро. Общая же стоимость договора составляет1,1 млрд евро. В эту сумму также входят обязательные инвестиции — 180 млн евро в следующие семь лет, ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта Салоники) — более 170 млн евро, передает «Газета.ру».

Международный тендер был объявлен в апреле 2014 года. Конкурс по приватизации завершился 24 марта этого года. Тендерные документы поступят в контрольную комиссию для проверки, после чего будет подписано соглашение о покупке акций, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, среди участников конкурса было также ОАО «РЖД», однако российская компания не стала предоставлять обязывающие предложения.

Наталья Володина
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