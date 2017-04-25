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25 апреля 2017
24 апреля 2017
07:28  25 апреля 2017 0

Элтон Джон отменяет концерты из-за смертельно опасной болезни

Пока сэр Элтон Джон отменил концерты только в СШАФото: Wikimedia Commons

Британский музыкант Элтон Джон попал в реанимацию из-за редкого вируса. Там сэру пришлось провести два дня, пишут британские СМИ.

Певец попал в больницу после того, как вернулся с гастролей в Чили, передает «Эхо Москвы». Из-за вируса он принял решение отменить все концерты, запланированные на апрель и май. Речь идет о девяти выступлениях в США.

Врачи название болезни не называют, однако сообщается, что вирус может привести к летальному исходу, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Гастрольный график 70-летнего певца на 2017 год включает в себя 19 стран, в том числе Россию. Здесь Элтон Джон планирует дать единственный концерт 14 декабря в московском Crocus City Hall.

Татьяна Трушина
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