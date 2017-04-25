США урежут финансирование Украины почти на 70%

08:18 25 апреля 2017 1

Украине не достанутся обещанная США сумма Фото: Pixabay

В следующем году США намерены сократить объем финансовой помощи Украине почти на 70%. Изначально планировалось, что из американского бюджета будет выделено больше 570 млн долларов, однако сейчас сумма снизилась до отметки в 177 млн.

Реструктуризация бюджетных денег США предполагает перенаправление средств из программы помощи на развитие в программу, имеющую непосредственное отношение к целям национальной безопасности, передает телеканал 360.

Также выяснилось, что помощь другим развивающимся странам также, скорее всего, будет сокращена.