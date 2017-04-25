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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
08:56  25 апреля 2017 0

«Уже была стрельба». На четвертой овощебазе — снова беспорядки

Проблемы на овощебазе №4, овощебаза, овощи, продавцы
На овощебазе №4 снова неспокойноФото: Александр Мамаев © URA.RU

На скандально известной овощебазе №4 Екатеринбурга вновь массовые беспорядки. По информации «URA.RU» от источника на базе, это связано с тем, что туда заходит новый конкурсный управляющий.

«[Елена] Русина и назначенный ею смотрящим по базе [Андрей] Столбов забаррикадировались в офисе, уже была слышна стрельба», — сообщил источник.

В ГУВД по Екатеринбургу «URA.RU» сообщили, что на месте работают сотрудники областного полицейского Главка. Там пообещали прокомментировать происходящее позже.

В марте стало известно, что наследница бывшей хозяйки Татьяны Русиной (ныне покойной) Елена поменяла руководителя овощебазы.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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