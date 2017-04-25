Политическая элита почти готова к президентским выборам

09:43 25 апреля 2017 6

Среди представителей федеральной власти первый - по-прежнему Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская политическая элита после думских выборов постепенно готовится к грядущим выборам президента страны. Такое мнение озвучили специалисты Центра политических технологий.

По словам экспертов, в рейтингах не наблюдается значимых перемен среди лидеров из числа представителей федеральной власти. Здесь первое место по-прежнему занимает президент Владимир Путин, набравший 9,77 балла из 10 возможных. Далее следует премьер Дмитрий Медведев (7,44) и глава МИДа Сергей Лавров (7,34).

С 11 на 7 место за полгода поднялся первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, а председатель Центризбиркома Эмма Памфилова наоборот переместилась с 13 на 21 место, пишет «Коммерсант». Перемены в списке, по мнению специалистов, связаны с тем, что в прошлом году в эшелонах федеральной власти было много назначений. К весне новые персоны закрепились на новых местах.

Не изменилась тройка лидеров среди губернаторов. Первую стройку здесь занимает мэр Москвы Сергей Собянин (6,72), за ним следует глава Чечни Рамзан Кадыров (6,01) и президент Татарстана Рустам Минниханов (4,58). Однако из первой десятки выбыли кемеровский губернатор Аман Тулеев и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Их места (10-е и 7-е соответственно) заняли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (3,7) и глава Башкирии Рустэм Хамитов (3,88).

В лидерах среди представителей партийно-парламентской элиты — по-прежнему спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин (7,34) и Валентина Матвиенко (6,22). Третье и четвертое места у лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского (5,19) и Геннадия Зюганова (4,99). А вот лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в десятку не попал — он только 11-й (3,91). Следом за ним идет оппозиционер Алексей Навальный (3,9). Как отмечает «Коммерсант», присутствие последнего в СМИ важно для партийно-парламентской элиты по определению. Потому их медиаактивность всегда выше влиятельности. Так, влиятельность Навального эксперты оценивают в 3,9 балла, однако по «цитируемости в СМИ» (7,52) он опередил даже Владимира Жириновского, став третьим после Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.

В исследовании ЦПТ отмечается, что российская элита, завершив кадровой ротацией один электоральный цикл (думский), в обновленном составе начала подготовку к будущему президентскому циклу.