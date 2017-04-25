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25 апреля 2017
09:47  25 апреля 2017 2

КНДР обещает превратить США в радиоактивный пепел

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Власти КНДР не сдаются в противостоянии с ЗападомФото: Petersnoopy/Flickr

В официальной северокорейской прессе появился материал, в котором сообщается о намерениях властей КНДР превратить в радиоактивный пепел США.

«Оружие чучхе, которое американцы не могут даже представить, уничтожит армию США и их марионеток до последнего человека, так что некому будет подписывать капитуляцию», — говорится в публикации, которую цитирует Life.

В статье указано, что американские агрессоры не смогут уклониться от ядерного удара, где бы они ни находились, поэтому администрации президента США Дональда Трампа лучше вести себя осмотрительно.

Отметим, что сейчас военно-морские силы Южной Кореи и США проводят совместные учения в Желтом море.

Лев Истомин
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