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Главные новости Курганской области
10:18  25 апреля 2017 0

Сотрудники курганских «Тепловых сетей» получили муниципальные и областные награды

Лучших работников наградил Александр Константинов (слева)Фото: Игорь Меркулов

35 человек, работающих в «Тепловых сетях», структурном подразделении ПАО «Курганская генерирующая компания», получили благодарственные письма и почетные грамоты из рук руководителей муниципальных и областных органов власти. Вручение состоялось в пятницу, 21 апреля во время торжественного мероприятия, посвященного 45-летию предприятия.

От имени губернатора Курганской области слова поздравления передал его заместитель — директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона Александр Константинов. Он подчеркнул важность труда теплоэнергетиков. «Вы осуществляете бесперебойную передачу тепловой энергии до потребителей, а также содержание, ремонт и реконструкцию сетей, теплопунктов, котельного и другого оборудования. „Тепловые сети“ обеспечивают теплоэнергетическими ресурсами более 90% населения Кургана», — сказал Александр Юрьевич.

Поздравляя сотрудников предприятия, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов отметил, что за прошедшие годы трудовой коллектив вырос в многопрофильное предприятие, которое обеспечивает комфортные условия проживания сотен тысяч людей, развитие отраслей промышленности, деятельность социальных учреждений, больниц и школ. «На ваших плечах лежит огромный груз ответственности, с которым вы достойно справляетесь, своевременно проводя модернизацию оборудования, не допуская чрезвычайных ситуаций с теплоснабжением населения и увеличивая объем услуг, предоставляемых потребителям», — сказал Дмитрий Владимирович.

В приветственных словах глава города Кургана Сергей Руденко и руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов говорили о том, что история предприятия неразрывно связана с историей областного центра. Город рос и развивался вместе с «Тепловыми сетями». «Каждый введенный в эксплуатацию луч теплосети давал жизнь новым проектам: вводились социальные учреждения и предприятия, разрастались жилые районы и кварталы», — подчеркнул Сергей Руденко.

Андрей Потапов выразил благодарность всем сотрудникам предприятия и ветеранам отрасли. «Жизнь горожан имеет высокие стандарты комфорта. Все это — благодаря тому, что несколько поколений специалистов „Тепловых сетей“ несут круглосуточную вахту в любых погодных условиях, обеспечивая надежное, безопасное и бесперебойное теплоснабжение всего города», — сказал он.

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В адрес работников предприятия прозвучали самые теплые слова Фото: Игорь Меркулов

Татьяна Жаткина
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