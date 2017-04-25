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Главные новости Курганской области
10:22  25 апреля 2017 0

В Курганской области выросла величина прожиточного минимума

Цены на продукты Курган, корзина с продуктами
Значительнее увеличился минимум для детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Курганской области за I квартал 2017 года составила 9438 рублей. Новый показатель правительство региона утвердило во вторник, 25 апреля, передает корреспондент «URA.Ru».

По сравнению с величиной прожиточного минимума за IV квартал 2016 года этот показатель увеличился на 296 рублей, уточнил первый заместитель директора департамента экономического развития Александр Кондратов.

Для трудоспособного населения новая величина прожиточного минимума составила 10069 рубля (больше на 295 рублей), для детей — 9914 рублей (увеличение на 395 рублей), для пенсионеров — 7831 рубль (больше на 239 рублей). Прожиточный минимум, напомним, устанавливается ежеквартально для расчета социальных доплат.

Анна Бояркина
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