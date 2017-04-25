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Главные новости Курганской области
11:06  25 апреля 2017 3

Власти Зауралья хотят сдержать цены на проезд в автобусах. «Съездить на дачу пенсионеру — 86 рублей»

Дорожные проблемы Курган, улица куйбышева, автобус, лужа на проезжей части
Чиновники хотят обуздать аппетит курганских перевозчиковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области рассмотрят возможность возвращения к государственному регулированию цен и тарифов на перевозку пассажиров в автобусах. Такое поручение профильным департаментам дал губернатор Алексей Кокорин во вторник, 25 апреля, передает корреспондент «URA.RU»

Как отметил директор департамента регулирования цен и тарифов Сергей Самойлов, в регионе осталось всего 20 перевозчиков с тарифами, регулируемыми властями. Все они работают в Шадринске: власти города при объявлении конкурса на перевозки ввели обязательное требование — установление регулируемых тарифов. «Сейчас там минимальный тариф на перевозку пассажиров составляет 20 рублей. Все остальные межмуниципальные маршруты, на которые объявляется конкурс департаментом промышленности, ушли на нерегулируемые цены. К нам уже поступают обращения от дачников, что съездить на дачу туда-обратно одному пенсионеру стоит уже 86 рублей», — отметил Сергей Самойлов.

Правительство Зауралья утвердило порядок осуществления государственного регионального контроля за применением регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам.

Анна Бояркина
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