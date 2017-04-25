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Главные новости Пермского края
11:23  25 апреля 2017 0

Крупнейший пермский алкомаркет признали банкротом. Интерес может быть у экс-губернатора

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Конкурсный управляющий выяснит, умышленно ли банкротили "Виват"Фото: Владимир Жабриков

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «ВИВАТ-Трейд», принадлежащее группе компаний «Норман-Виват». Теперь осталось решить, умышленно ли банкротили предприятие или нет.

Иски с требованием признать компанию несостоятельной пришли сразу от нескольких заявителей. Первым стало ООО «Росстройсервис», затем «ГранитСтрой» и «Сбербанк». По информации издания «Коммерсант», на долг «ВИВАТ-Трейд» перед банком претендует компания ЭКС, принадлежащая экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову.

По решению суда, процедура банкротства «ВИВАТ-Трейд» открыта. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначили Алексея Князева — ранее он вел банкротство ООО «Камская судоходная компания». Он выяснит, намеренно ли банкротили компанию.

Группа компаний «Норман-Виват» развивала сесть одноименных алкогольных и продуктовых магазинов. Осенью у ГК начались проблемы — одним за другим стали закрываться и продуктовые, и алкогольные торговые точки. В сети появилась информация, что вместо «Виватов» откроются магазины сети экс-губернатора Олега Чиркунова «Семья», а на месте «Норманов» — магазины местной алкогольной сети «Лион».

Анна Белкина
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