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12:55  25 апреля 2017 4

Югорчанина, требовавшего зарплату на стреле крана, забрали в психиатрическую клинику. ФОТО

Самоубийца на строительном кране. Сургут, кран, стройка, полиция
Бетонщик из Сургута решил привлечь в себе внимание, забравшись на стрелу башенного кранаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Человека, залезшего на стрелу башенного крана в Сургуте, спустили на землю. Мужчину забрали в больницу для прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщили «URA.RU» во вторник, 25 апреля, в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По версии источников агентства, рабочего, требовавшего зарплату, доставили в местный психоневрологический диспансер. Несостоявшимся самоубийцей оказался 22-летний бетонщик, гражданин России. На место событий прибыл наряд полиции, проводится опрос. По словам очевидцев, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«С зарплатой у него все нормально. Получил за март, требовал за апрель», — сообщил один из коллег бетонщика.

Утром во вторник мужчина забрался на стрелу башенного крана и потребовал у работодателя выплаты зарплаты. В случае отказа человек пригрозил покончить с собой. Инцидент произошел на территории строительного объекта по улице Гагарина в Сургуте. Прокуратура региона объявила проверку по факту произошедшего.

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На место событий прибыл наряд полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эльдар Булатов
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