13:17 25 апреля 2017 0

Владимир Якушев пообещал, что сам выйдет на субботник Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский губернатор Владимир Якушев позвал горожан принять участие в субботнике, который пройдет 29 апреля в новом формате. Запись об этом глава региона оставил в своем блоге. Тюменцы в комментариях пишут, что им очень нравятся субботники, которые и в школах, и в организациях всегда «проходят душевно и весело».

«Весна вступает в полные права. Вся жизнь вокруг стремится к обновлению. И как досадно становится, когда вокруг видишь грязные следы ушедшей зимы. Зиму не отменишь, а вот с ее последствиями справиться по силам», — написал глава региона в своем блоге на официальном портале правительства области. Владимир Якушев отметил, что сделать уборку в городе можно гораздо быстрее, если взяться за дело всем вместе.

«Решительно и дружно выйдем большими коллективами, семьями, группами единомышленников и приберемся возле своего дома или у работы, в сквере или у ближайшего памятника, — предложил он. — Обязательно сам буду работать на одной из городских улиц, приходите и вы, поработаем и пообщаемся. Ведь вместе веселее».

Якушев напомнил об анонсированной акции, в рамках которой по городу будет курсировать «Экомобиль» — как уже писало «URA.RU», субботник пройдет в новом формате и к самым активным и дружным горожанам на площадки будет приезжать звезда, экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович.

В комментариях к блогу тюменцы оставили пять записей. Они пишут, что субботники в Тюмени всегда проходят весело и дружно. «У нас на Мысу на субботник всегда много народу выходит! И школьники, и их родители, и поколение постарше. Те еще и внучат с собой берут — и правильно, нужно с детства приучать к труду. В этот раз высадили 20 сосен, полили их все, как положено, ну, и территорию всю прибрали, конечно. Все друг друга знают, поэтому все прошло душевно и весело!» — написала Антонина.

«Я не против идеи с субботниками, она хорошая. Вот только здесь тоже должна быть „золотая середина“ — организации не должны в приказном порядке заставлять всех идти на субботник», — отметила Марина.