14:46 25 апреля 2017 0

Позиции Евгения Куйвашева после назначения его врио укрепились, но эксперты находят определенные риски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предстоящие губернаторские выборы определили кадровую политику Кремля в отношении регионов в преддверии президентских выборов — 2018. Так считают эксперты АПЭК, представившие свежий доклад «Новые губернаторы и старые элиты: политическая ситуация в регионах накануне выборов». Политологи описали основные кадровые тренды в регионах, в которых пройдут кампании в этом году.

«Продолжился курс на омоложение губернаторского корпуса, начавшийся в 2016 году. При этом во многие регионы назначены не просто „варяги“, но политики, непосредственно не связанные с корпорациями, имеющими там интересы», — говорится в исследовании.

Эксперты разбили всех главных кандидатов в региональных кампаниях по карьерному пути. Сложилась такая кадровая картина: к силовикам, которые работали с президентом, относятся Дмитрий Миронов в Ярославской и Игорь Васильев в Кировской области, в Удмуртии работает политический менеджер Александр Бречалов, Николай Любимов в Рязанской области — управленец, который перешел из одного региона в другой, среди выходцев из правоохранительной и судебной системы — Артур Парфенчиков в Карелии и Александр Евстифеев в Марий Эл. Самая многочисленная группа — молодые управленцы из федеральных структур: Антон Алиханов в Калининградской области, Андрей Никитин в Новгородской области, Максим Решетников в Пермском крае, Дмитрий Овсянников в Севастополе, Алексей Цыденов в Бурятии. Есть еще традиционные политики, укорененные в региональных элитах: это Валерий Радаев в Саратовской области, Владимир Волков в Мордовии, Евгений Савченко в Белгородской области, Сергей Жвачкин в Томской области. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев описан в докладе как управленец с опытом работы в федеральных структурах, идущий на второй срок.

Эксперты АПЭК считают, что в регионах, где администрации наиболее «возрастные», растут риски кадрового обновления. Не исключено, что новоназначенные главы привлекут управленцев из бизнеса, а также местных системных оппозиционеров.

Сейчас же вырисовывается три наиболее распространенных сценария кадровой политики глав регионов, которые идут на губернаторские выборы.

«Осторожный подход» — когда губернатор не спешит к серьезному обновлению команды (Рязанская область и Бурятия). «Подобная позиция может быть связана и с незначительным личным кадровым резервом новых руководителей, и с неготовностью многих специалистов ехать на работу в проблемные и не самые богатые регионы», — считают эксперты АПЭК.

«Масштабное кадровое обновление с привлечением кадров со стороны». Так случилось в Карелии, где врио главы региона Артур Парфенчиков назначил на пост и. о. премьера Александра Чепика, который раньше был вице-премьером Бурятии. В Ярославской области перестановки коснулись и муниципального уровня власти: главой администрации Ярославля стал Владимир Слепцов, ранее работавший в Московской области.

«Кадровое обновление на фоне компромисса с региональными элитами». Такая ситуация сложилась в Пермском крае и Севастополе. Там в правительство вошли люди, принадлежащие команде врио губернатора, и те, кто связан с местной элитой.

Этот кадровый сценарий вписывается и в общую стратегию Максима Решетникова — консолидация элиты на фоне кадрового обновления и подготовки базы для реализации крупных экономических проектов. Сейчас кадровая ситуация в регионе выглядит так: первое назначение в команде главы территории было ожидаемым. Пост главы аппарата и вице-премьера краевого правительства заняла Елена Лопаева. Она была замом Решетникова на предыдущем месте работы — в департаменте экономической политики и развития Москвы. То, что на место полпреда в краевом заксобрании назначен экс-глава администрации губернатора Анатолий Маховиков, сигнал, что Решетников готов работать и с теми, кто оказался в опале при Викторе Басаргине. Оппонент прежнего губернатора Дмитрий Скриванов уже заявил, что «хорошо знает и уважает» нового главу края, отмечают эксперты АПЭК. Аналитики считают, что слова Скриванова говорят о том, что у выходцев из команды экс-губернатора Олега Чиркунова появились основания для сотрудничества с Решетниковым. То же касается и парламентской оппозиции, которая проявила готовность к работе с Решетниковым. Эксперты считают, что, несмотря на локальные акции протестов, в Пермском крае предвыборная кампания пройдет спокойно.

Больше рисков следует ждать Евгению Куйвашеву, несмотря на общее укрепление позиций после назначения на пост врио Свердловской области. Главной головной болью для его команды остаются протестные настроения, которыми отличается регион. Недобрым сигналом должны послужить итоги довыборов в Екатеринбургскую городскую Думу: в одном округе кандидата от «Единой России» обошел представитель ЛДПР, в другом единоросса опередил самовыдвиженец.

«Эти результаты нельзя экстраполировать на будущую губернаторскую кампанию. Скорее они показывают, что команде Куйвашева необходимо улучшить политический менеджмент», — считают авторы доклада. По мнению экспертов, Куйвашеву нужен «быстрый старт»: «Надо реализовать эффективную стратегию работы с электоратом, прежде всего с населением крупнейших муниципалитетов и протестными группами, и не рассчитывать на стереотипные приемы, особенно связанные с электоральной демобилизацией».