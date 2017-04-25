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Главные новости Курганской области
15:00  25 апреля 2017 0

«Придется заканчивать с животноводством». Зауральским аграриям из-за долгов отказывают в господдержке

День Уральского поля 2015 Курганская обл село Крестовское, вспашка поля
Правительство области дает хозяйствам третий шанс получить господдержкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области во вторник, 25 апреля, третий раз перенесло окончательный срок приема документов по оказанию несвязанной поддержки аграриям до 1 мая. Сельхозтоваропроизводители при отсутствии задолженности по налогам и сборам могут подать заявки на получение средств, сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

Из 683 сельскохозяйственных предприятий до настоящего времени не смогли разобраться с долгами по налогам 69 организаций. «Надеюсь, третья предоставленная возможность будет эффективно использована нашими товаропрозводителями», — сказал Пугин.

Новые правила предоставления несвязанной поддержки введены с 2017 года. На субсидии могут рассчитывать только те производители, которые не имеют долгов по налоговым платежам и сборам. Однако некоторым хозяйствам мешают старые долги.

Так, директор СПК «Искра» Леонид Подоксенов рассказал «URA.RU», что три хозяйства на 800 коров лишились поддержки. «Есть задолженность с 90-х годов, которая была реструктуризирована, на нее насчитаны пени. Эти пени налоговая выставила как текущие платежи, и теперь мы не можем получить господдержку. Несвязанная поддержка — это 3,5 тыс рублей на одну корову в год. Если мы ее лишимся, придется заканчивать с животноводством», — пожаловался он.

Подоксенов направил письменное обращение первому заместителю министра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову.

По данным департамента АПК, аграрии приступили к закрытию влаги на полях. В регионе планируют закрыть 760 тысяч гектаров, что составляет 57% ярового сева. В районах области завершается подготовка сельхозтехники, кондиционными являются 71% семян.

Анна Бояркина
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