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25 апреля 2017
15:49  25 апреля 2017 3

По улицам текут реки сока: на заводе PepsiCo обрушилась кровля. ФОТО

Десятки спасателей разбирают завалыФото: Instagram fatredbug

В Липецкой области экстренно ликвидируют последствия обрушения склада ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего корпорации PepsiCo. В ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас отдельные группы МЧС и подразделения пожарных-спасателей занимаются разбором завалов, на место уже выехали представители прокуратуры области, следственного комитета и прокурор района.

В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон. Специалисты контролирующих органов в сфере природопользования на месте обрушения определят возможный ущерб, причиненный водному объекту в результате техногенной аварии.

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По улицам бегут реки из сока Фото: Instagram fatredbug

Виктор Кудряшов
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