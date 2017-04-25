{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
24 апреля 2017
22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:59  25 апреля 2017 0

Администратору парка аттракционов в Кургане грозит тюрьма из-за рухнувшей вместе с людьми карусели

Аттракцион в горсаду Курган
Обвиняемой грозит крупный штраф или лишение свободыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администратор парка аттракционов ООО «Детский городок» в Кургане обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Женщине может быть назначено наказание в виде штрафа до 500 000 рублей либо лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, обвиняемая допустила работу аттракциона «Пиратские лодки» без учета предела его прочности, устранения неисправностей и проведения проверки технического состояния. В результате 15 августа 2016 года кораблик аттракциона обрушился вместе с мужчиной и малолетним ребенком. Они получили телесные повреждения.

«В ходе расследования были установлены многочисленные нарушения требований безопасности здоровья потребителей, предусмотренные ГОСТ, при эксплуатации аттракционов, расположенных на территории городского сада в Кургане», — добавили в прокуратуре.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров