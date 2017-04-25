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20:01  25 апреля 2017 0

Команда пермского губернатора отдала журналистам 25 млн рублей

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Теперь журналисты сами проследят, кому и за что платят власти регионаФото: Pixabay.com

Власти Прикамья будут взаимодействовать с прессой через Союз журналистов. О нюансах новой схемы финансирования СМИ «URA.RU» рассказал председатель организации Игорь Лобанов.

Пермский Союз журналистов будет следить за распределением в этом году субсидий на сумму 25,4 млн рублей. Бюджетные средства предназначены для финансирования районных газет. Деньги выделены на освещение деятельности органов власти. Решение об определении оператора специальная комиссия приняла в минувшую пятницу, 21 апреля.

Игорь Лобанов пояснил, что Союз журналистов будет выступать лишь посредником — бюджетные средства распределены пресс-службой администрации губернатора между более чем 50 газетами.

Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, маркевич
Запутанным схемам Кирилла Маркевича пришел конец
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Союз является техническим исполнителем — мы будет собирать отчеты о выполненных работах и счета. Я давно добивался введения именно такой схемы. С одной стороны, мы отстаиваем интересы газет, а с другой — помогает пресс-службе взаимодействовать с многочисленными изданиями. При этом Союз получит 5% от сумм контрактов, которые будут направлены на развитие медийной же отрасли», — отметил лидер пермских журналистов.

Ожидается, что во втором полугодии администрация губернатора выделит для районных СМИ еще порядка трех миллионов рублей.

Ранее власти региона распределяли бюджетные средства между СМИ через коммерческую фирму «Центр деловой информации». Схему с подконтрольным оператором придумал и реализовал ближайший соратник прежнего губернатора Виктора Басаргина — Кирилл Маркевич, ныне проживающий в США.

При этом СМИ публично выражали недовольство сотрудничеством с властями: с одной стороны оператор по возможности запрашивал больше 5% от сумм контрактов, а с другой — содержание публикаций находилось под полным контролем пресс-службы. На одном из мероприятий Союза журналистов подобные методы работы открыто назвали «порнографией Маркевича».

Стефан Савелли
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