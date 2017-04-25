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25 апреля 2017
19:57  25 апреля 2017 0

Благодаря успехам в Сирии. Путин заявил о росте спроса на российское вооружение в мире

Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. Нижний Тагил, RAE, испытательный полигон, военная техника
В Кремле считают, что военная кампания в Сирии влияет на репутацию российского ВПКФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России заявил о росте объема экспортных контрактов на российское вооружение. По мнению Владимира Путина, интерес к продукции отечественного ВПК возрос благодаря эффективному функционированию российского вооружения в Сирии.

Путин подчеркнул, что необходимо максимально эффективно воспользоваться сложившейся ситуацией для укрепления позиций России на мировом рынке вооружений. Он также отметил, что в данный момент предприятия ОПК загружены в полном объеме заказами от министерства обороны.

«По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно обеспечить в требуемых сроки выполнение заказов по линии военно-технического сотрудничества становится все сложнее. Прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения», — цитирует президента России ТАСС.

Глава государства добавил, что при осуществлении планов госпрограммы вооружения и задания гособоронзаказа следует учитывать растущий интерес в мире к российскому оружию, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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