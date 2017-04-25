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25 апреля 2017
21:09  25 апреля 2017 0

В приемную Медведева доставили удобрения для виноградников

Премьер-министр стал жертвой троллинга со стороны движения "Весна"Фото: сообщество движения "Весна" "ВКонтакте"

В петербургскую приемную премьер-министра РФ был передан пакет с удобрениями для виноградников. Автором саркастичной акции стало общественное движение «Весна».

Таким образом «Весна» решила напомнить премьер-министру о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, связанному с деятельностью благотворительных фондов окружения Медведева.

«Так саркастически мы хотели поддержать Медведева и его виноградники, которым, очевидно, не хватает удобрений от нас. Мы не забыли о фактах, изложенных в фильме „Он вам не Димон“, ответом на которые со стороны премьера стали только невнятные рассуждения о „лживых продуктах политических проходимцев“, бан Навального в „Инстаграме“ и ничего по существу», — цитирует заявление активистов «Весны» агентство «Росбалт».

Ранее премьер-министр назвал материалы «чушью и бумажками», заявив, что опубликованное расследование представляет из себя «компот».

Сергей Макеев
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