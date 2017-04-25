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25 апреля 2017
21:26  25 апреля 2017 0

Лавров ответил на предложение Порошенко о миротворцах на Донбассе

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров: президент Украины делает много заявлений, их трудно комментироватьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на призывы президента Украины Петра Порошенко ввести миротворцев в Донбасс. Заявление главы российского МИД прозвучало в ходе его переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.

По мнению Лаврова, украинский президент пытается снять с себя ответственность за выполнение минских договоренностей.

«Он много делает заявлений, мне их трудно комментировать. Все эти заявления нацелены только на одно — чтобы снять с себя ответственность за ту подпись, которую Петр Алексеевич Порошенко поставил под минскими договоренностями. Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано под разными предлогами», — цитирует главу МИД «Национальная служба новостей».

Как отметил Лавров, в минских договоренностях речь идет о специальной роли представителей ОБСЕ, на которых и возложили мониторинг ситуации, уточняет телеканал 360.

Ранее президент Украины в ходе телефонного разговора просил госсекретаря США Рекса Тиллерсона активизировать рассмотрение вопроса о введении миротворцев ООН.

Марина Мотылева
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