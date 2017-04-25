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25 апреля 2017
22:10  25 апреля 2017 0

Гордость Путинграда не оправдала надежд. Подопечные Карполя встретилась с командой в трауре

Матч женской волейбольной Лиги чемпионов между ВК
Уральские волейболистки потерпели поражение в КрасноярскеФото: Анна Майорова © URA.RU

«Уралочка-НТМК» упустила бронзовые медали чемпионата России, проиграв на выезде красноярскому «Енисею». Матч получился сложным для обеих команд, победитель определился лишь в пятой партии, — 3:2 (25:27; 14:25; 23:25; 20:25; 13:15).

Напомним, бронзовая серия чемпионата России продолжалась до трех побед. Первые матчи прошли в Нижнем Тагиле, там команды обменялись победами. В Красноярске игры состоялись 24 и 25 апреля, хозяйки площадки дважды оказались сильнее, оба матча завершились с одинаковым счетом — 3:2.

Стоит отметить, что за пару дней до начала матчей в Красноярске стало известно, что на 41-м году жизни скончался директор клуба «Енисей» Эдуард Носков. Красноярские волейболистки играли с черными ленточками на форме, а победу посвятили руководителю клуба.

«Для нас эта победа в серии за третье место была очень важна в связи с недавней трагедией. Нам было очень тяжело эмоционально, особенно девочкам, не первый год выступающим в „Енисее“. Мы тяжело переживали эту потерю. Игры с „Уралочкой“ были сложны для нас не физически, а эмоционально. Мы хотели сделать все для того, чтобы добиться победы, чтобы сказать большое спасибо Эдуарду Александровичу Носкову. Эту победу, эти медали мы посвящаем ему», — рассказала доигровщица «Енисея» Ирина Кузнецова агентству «Р-СПОРТ».

«Енисей» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата Суперлиги. «Уралочка-НТМК», занявшая третью строчку турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата, завершила сезон на четвертом месте.

Татьяна Ларина
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