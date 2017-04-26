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26 апреля 2017
25 апреля 2017
23:52  25 апреля 2017 0

Внук Пугачевой устроил свадебную фотосессию с невестой, которую одобрила примадонна. ФОТО

Пара уже успела проверить свои отношения на прочность и готовится к свадьбеФото: Instagram Алены Красновой

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 25-летний Никита, устроил свадебную фотосессию со своей возлюбленной Аленой Красновой. Предложение девушке было сделано еще в марте, но пока пара держит дату бракосочетания в секрете.

Между тем образы, в которых предстанут жених и невеста, влюбленные решили все-таки примерить. На снимках, которые появились в Instagram, девушка Преснякова позирует в белом подвенечном платье с кружевом и длинным шлейфом. Сам музыкант при этом наряжаться не стал, сфотографировавшись в белой футболке, черных джинсах и кроссовках.

Никита и Алена встречаются с 2014 года. Краснова — соседка Преснякова по даче. В 2015 году пара переживала кризис, музыкант даже заявлял, что они с Аленой расстались, однако позже смогли наладить отношения, пишет Cosmopolitan. Примечательно, что Алла Пугачева одобряет выбор внука. Примадонна считает Алену милой девушкой и уверена, что девушка будет Никите хорошей женой.

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ФОТО: Instagram/nastyaafed

Марина Мотылева
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