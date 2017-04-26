23:52 25 апреля 2017 0

Пара уже успела проверить свои отношения на прочность и готовится к свадьбе Фото: Instagram Алены Красновой

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 25-летний Никита, устроил свадебную фотосессию со своей возлюбленной Аленой Красновой. Предложение девушке было сделано еще в марте, но пока пара держит дату бракосочетания в секрете.

Между тем образы, в которых предстанут жених и невеста, влюбленные решили все-таки примерить. На снимках, которые появились в Instagram, девушка Преснякова позирует в белом подвенечном платье с кружевом и длинным шлейфом. Сам музыкант при этом наряжаться не стал, сфотографировавшись в белой футболке, черных джинсах и кроссовках.

Никита и Алена встречаются с 2014 года. Краснова — соседка Преснякова по даче. В 2015 году пара переживала кризис, музыкант даже заявлял, что они с Аленой расстались, однако позже смогли наладить отношения, пишет Cosmopolitan. Примечательно, что Алла Пугачева одобряет выбор внука. Примадонна считает Алену милой девушкой и уверена, что девушка будет Никите хорошей женой.