00:23 26 апреля 2017 0

Дочь президента США оказалась в центре скандала на женском саммите Фото: depositphotos.com © URA.RU

Иванку Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, освистали на женском саммите G20 в Берлине. Свое неодобрение публика высказала после слов Иванки в защиту отца.

Иванка Трамп принимала участие в дискуссии, посвященной женщинам-предпринимателям, вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она отметила, что слышала критику СМИ в адрес отца за его отношение к женщинам, однако отказывается верить в это, как и те тысячи женщин, которые в свое время работали с Дональдом Трампом, передает «Газета.ру».

«Когда мой отец работал в частном секторе, у него было позитивное представление о женщинах, он знает, что женщины могут работать так же хорошо, как и мужчины. Он вдохновлял меня и давал мне возможность преуспеть. Я выросла в доме, где не было барьеров, касающихся того, чего я могу достичь», — высказалась дочь президента США, заметив, что ее отец — «потрясающий защитник семей», и этими словами вызвала гул неодобрения и выкрики в зале, сообщает «РТ на русском».