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26 апреля 2017
25 апреля 2017
02:25  26 апреля 2017 0

Трамп сменил главу своей Секретной службы

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Новым главным охранником президента США стал отставной морской пехотинецФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Новым главой Секретной службы США назначен бывший генерал морской пехоты Рэндольф Аллес. Назначение утвердил президент Штатов Дональд Трамп.

Аллес 35 лет служил в Корпусе морской пехоты США, в отставку вышел в 2011 году. До своего нынешнего назначения исполнял обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля, а еще раньше руководил воздушными и морскими операциями этой службы, отмечает ТАСС.

Секретная служба США отвечает за охрану президента и членов его семьи, напоминает «Газета.ру». До Аллеса начальником Секретной службы был Джозеф Клэнси.

Сотрудники Секретной службы не раз становились участниками скандалов и различных казусов. Так, в марте на территорию личной резиденции Дональда Трампа проник мужчина и сделал сэлфи в кабинете президента. Чуть ранее из автомобиля агента службы похитили ноутбук с секретной информацией.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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