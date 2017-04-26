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26 апреля 2017
08:47  26 апреля 2017 1

Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, флаг, китай
Китай сделал прорыв в военном судостроенииФото: Pixabay

ВМС Китая спустили на воду первый авианосец собственного производства в провинции Ляонин.

Этот авианосец стал вторым на вооружении Народно-освободительной армии страны. До этого Китай достроил единственный авианосец на базе бывшего советского крейсера «Варяг», который был куплен у Украины в конце прошлого века за 25 млн долларов, пишет «Газета.ру».

На церемонии спуска на воду нового авианосца приехал заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлун.

Строительство военного судна началось в ноябре 2013 года. В итоге его длина составила 315 метров, ширина 75 метров, вес около 70 тысяч тонн. Авианосец способен развивать скорость в 31 морской узел, на нем могут базироваться 36 истребителей J-15, передает «Эхо Москвы».

Лев Истомин
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