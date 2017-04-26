09:16 26 апреля 2017 0

Авиакомпании хотят заранее получить право на полеты в Турцию Фото: Pixabay

Четыре авиакомпании подали заявки в Росавиацию на допуск к чартерным и регулярным международным рейсам в первые семь рабочих дней каждого месяца в Турцию. В список попали «Азур эйр», «Икар», «Роял флайт» и «Северный ветер».

При этом в феврале и марте этого года Росавиация не одобрила ни одной заявки на полеты в Турцию. В начале апреля ведомство сообщило авиакомпаниям о возможной приостановке чартеров в Турцию.

Ряд экспертов полагает, что с помощью заявок авиакомпании страхуются, чтобы заранее получить разрешение на полеты в Турцию, воспользовавшись им в случае необходимости. Дело в том, что летом прошлого года, когда были разрешены только регулярные рейсы, туроператоры и авиакомпании потеряли время и клиентов, пишет газета «Ведомости».