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26 апреля 2017
09:16  26 апреля 2017 0

Четыре российские авиакомпании подали заявки на регулярные рейсы в Турцию

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Авиакомпании хотят заранее получить право на полеты в ТурциюФото: Pixabay
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Четыре авиакомпании подали заявки в Росавиацию на допуск к чартерным и регулярным международным рейсам в первые семь рабочих дней каждого месяца в Турцию. В список попали «Азур эйр», «Икар», «Роял флайт» и «Северный ветер».

При этом в феврале и марте этого года Росавиация не одобрила ни одной заявки на полеты в Турцию. В начале апреля ведомство сообщило авиакомпаниям о возможной приостановке чартеров в Турцию.

Ряд экспертов полагает, что с помощью заявок авиакомпании страхуются, чтобы заранее получить разрешение на полеты в Турцию, воспользовавшись им в случае необходимости. Дело в том, что летом прошлого года, когда были разрешены только регулярные рейсы, туроператоры и авиакомпании потеряли время и клиентов, пишет газета «Ведомости».

Лев Истомин
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