Почти половина россиян выступает за отставку Медведева

09:44 26 апреля 2017 7

За отставку премьера высказались 45% опрошенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти половина россиян, 45%, поддерживают отставку председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Результаты опроса, проведенного в апреле, представил «Левада-центр», пишет РБК.

При этом «определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса Левада-центра, проведенного 7—10 апреля. Отмечается, что доверие к премьер-министру постепенно падало с мая прошлого года. Если тогда «полностью доверяли» Медведеву 14% респондентов, то в декабре их доля снизилась до 9%, а в апреле нынешнего года составила всего 3%. Снижалась доля и тех, кто «в основном доверяет» премьер-министру — с 39 до 30%. А вот число «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года, как и доля «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19%.

Социолог «Левада-центра» Степан Гончаров заявил РБК, что рейтинг Медведева упал, в том числе, из-за расследования ФБК, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса». По словам эксперта, ?респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.