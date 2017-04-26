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Главные новости Челябинской области
09:58  26 апреля 2017 0

В челябинской запретке меняется власть. Глава объявил депутатам об отставке

Озерск, озерск, костиков олег, похлебаев михаил
Олег Костиков планово подал в отставкуФото: Альбина Золотухина © URA.RU

Глава Озерска Олег Костиков подал в отставку, сообщили «URA.RU» в городском собрании ЗАТО. Только что он объявил об этом на сессии городского собрания ЗАТО, отчитавшись за работу в 2016 году.

Теперь в Озерске будут объявлены новые выборы. Ранее в Устав города были внесены изменения, вернувшие «запретку» к одноглавой схеме управления. В конкурсе на должность главы города, как предполагается, будет участвовать сити-менеджер Евгений Щербаков. Он же, скорее всего, и получит этот пост. Однако, по информации «URA.RU», «Единая Россия» собирается провести в Озерске праймериз по отбору кандидатов в главы из числа подавших заявления.

Сергей Костиков, как предполагается, станет спикером городского собрания. Такая же схема была реализована ранее в Снежинске, когда главой города стал действующий сити-менеджер Игорь Сапрыкин.

Борис Дубровский посетил озерский городской округ. Озерск, щербаков евгений
Фаворитом конкурса считается дей1ствующий сити-менеджер Евгений Щербаков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трехстороннюю конкурсную комиссию войдут представители Росатома, областного правительства и озерского собрания депутатов.

Владимир Васин
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