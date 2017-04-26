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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:34  26 апреля 2017 5

Опубликован рейтинг авто, от которых владельцы спешат избавиться

Выборы Попова. Сургут, иномарки
Многие модели продают сразу после приобретенияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специалисты аналитического агентства iSeeCars определили топ-10 автомобилей, от которых автовладельцы пытаются избавиться практически сразу же после покупки.

На первом месте оказалась модель BMW 3-Series с кузовом седана. Стоимость подержанной модели сегодня составляет порядка 36 700 долларов, в то время как за новинку придется выложить почти 45 тысяч долларов, пишет агентство Nation News.

Вторую строчку рейтинга также заняла модель этой же марки — BMW 5-Series. Далее следуют C-Class от Mercedes-Benz, которым разочарованы 6,5% покупателей. Этот автомобиль можно приобрести на вторичном рынке за 39 тысяч долларов.

Затем в списке идут Nissan Note, Dodge Dart, BMW X3, BMW 4-Series, Mercedes-Benz E-Class, Chrysler 200 и Subaru WRX.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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