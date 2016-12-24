Отборные слухи о лучших людях России

22:15 23 декабря 2016 26

Какие планы?

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Баталина может сменить Неверова. — Прохоров получил доступ к Путину. — Вопрос Путину может аукнуться свердловскому экс-министру. — Тунгусов отберет у Шептия контроль над Екатеринбургом. — Что значит новый арест в Мингосимущества? — Карапетяна «разводили» на взятку. — Дубровский не уступает ЧМ по хоккею и ссорится с ректором ЮУрГУ. — Глава администрации Тюмени готовится к повышению. — Губернатор Югры не сказала о погибших детях из-за Путина. — Депутатам и чиновникам ХМАО, пропустившим послание из-за мороза, грозят карой. — На Ямал вместо Квитки поехал заместитель. — Пермский премьер Тушнолобов никуда не уйдет. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Баталина может сменить Неверова

На съезде «Единой России», который пройдет в конце января, партийцы анонсируют интригу с новыми отставками и назначениями. В политических кулуарах говорят, что новая карьера может ожидать секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, но для этого ему придется покинуть руководящий пост в партии. Ожидается, что преемником может стать его заместитель в генсовете Ольга Баталина.

Заявления Путина могут изменить формат борьбы с коррупцией

Во время сегодняшней ежегодной пресс-конференции Президент России Владимир Путин уже второй раз за месяц высказался в том духе, что недопустимо превращать эту деятельность в «шоу». Наблюдатели отмечают этот явный сигнал силовикам, которые, действительно в работе по ряду громких дел 2016 года местами перегибали палку, заведомо, ещё до суда, создавая высокопоставленным подозреваемым имидж виновных. У кого-то, как у руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, нашли некоторое количество наличных, показали по всем каналам, а дело разваливается. Кому-то, как мэру Владивостока Игорю Пушкареву, при этапировании в Москву, безжалостно заламывали руки за спиной как какому-то террористу, а его дело вызывает у СМИ все больше вопросов. Про министра Улюкаева, впрочем, президент сегодня ответит довольно жёстко, хотя тот всего лишь под домашним арестом. Инсайдеры говорят, что в ближайшее время ожидается смягчение общей политики в отношении неоднозначных дел, там, где речь идёт о сложных экономических оценках, а не о банальном взяточничестве. Первой ласточкой стал экс-гендиректор «Русгидро» Евгений Дод, компенсировавший ущерб и вышедший на этой неделе из СИЗО под домашний арест. Кстати, Дода и Пушкарева защищает один и тот же адвокат, Виктория Бурковская из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры», заявившая на днях о «новых обстоятельствах» в деле мэра. Так что, если месседж главы государства будет верно понят силовиками, тем из чиновников, чьи руки не были испачканы спецкраской, можно рассчитывать на особое внимание к их делам.

Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Прохоров получил доступ к Путину

На этой неделе Владимир Путин встретился в Кремле с крупными бизнесменами. Участники встречи обратили внимание, что на мероприятие также был приглашен Михаил Прохоров, в компаниях которого в этом году проходили обыски. Многие сочли это знаком, что опала бизнесмена закончилась. Кроме того, в кремлевских кабинетах говорят, что Прохорову удалось попросить Путина о встрече и президент дал «зеленый свет».

Вице-губернаторам не дают пить и курить

На учебе вице-губернаторов, которую на этой неделе проводят в Кремле, многие участники жалуются на излишне «здоровый» формат мероприятия: алкоголь на территории кампуса «Сбербанка» найти невозможно, мест для курения тоже почти нет. По слухам, расслабиться после тяжелого обучения удается только тем счастливчикам, которые привезли все необходимое для этого с собой.

Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Путин услышит журналистов

После пресс-конференции Владимира Путина может появиться список поручений к правительству и Госдуме. Говорят, что это будет беспрецедентный случай для истории взаимодействия журналистов и власти с начала 2000-х годов, когда ежегодное общение главы государства и представителей СМИ закончится реальными результатами.

Госкорпорации экономят

В «Башнефти» отменили корпоративы. Сотрудники говорят, что это может быть связано с приватизацией компании и желанием руководства быть в общем тренде на экономию. Кроме того, по слухам, менеджмент среднего звена оповестили о том, что они не получат свои ежегодные премии.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Тунгусов отберет у Шептия партийный контроль над Екатеринбургом

В региональном отделении «Единой России» вновь активно обсуждается сплетня о скором создании екатеринбургского городского отделения партии. Все предыдущие попытки его открытия заканчивались неудачей. В случае появления городского отделения, оно попало бы под контроль мэрии Екатеринбурга и получило бы право самостоятельно, без разрешения со стороны регионального отделения, выдвигать кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. До перехода бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова на пост руководителя администрации губернатора такое развитие событий было невозможным. Но теперь, по слухам, у Владимира Тунгусова есть все основания провести такую реформу.

Тунгусов погасил бунт в Екатеринбургской гордуме угрозами

Слухмейкеры нашли вероятную причину, из-за которой провалился начавшийся бунт депутатов Екатеринбургской гордумы, нацеленный против первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Депутаты планировали надавить на высокопоставленного чиновника. В частности, потребовать, чтобы он исполнил данное ранее обещание о скорейшем возвращении областному центру земельных, градостроительных и рекламных полномочий. В думе якобы даже создавался центр влияния, который в перспективе мог бы конкурировать Тунгусовым по влиянию на городскую политическую повестку. Сплетники говорят, что оппозиционности у депутатов поубавилось, когда Тунгусов пригрозил исключить их из официально согласованного списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы на выборах в 2018 году. Парламентарии осознали, что без его поддержки не смогут выиграть кампанию.

Дорога на Серебрянку может аукнуться свердловскому экс-министру

Заданный президенту Владимиру Путину вопрос про недостроенную дорогу в село Серебрянка бросились обсуждать все свердловские чиновники. Сегодня они гадают, кому придется в итоге отвечать за непостроенный путепровод, а заодно полезли изучать старые планы и обещания. Выяснилось, что областные власти планировали выделить 19 млн рублей на строительство злополучной дороги, но почему-то так ни копейки и не выделили. Аукнется ли эта ситуация опальному нынче экс-министру транспорта и связи Александру Сидоренко — скоро узнаем.

Губернатор не разрешил мэру Ирбита уходить в отставку

Ходят слухи, что глава Ирбита Геннадий Агафонов лично съездил на прием к губернатору Евгению Куйвашеву, во время которого попросил разрешения уйти в отставку. Сплетники предполагают, что мэр сослался на психологическую усталость и нежелание далее участвовать в политических конфликтах в муниципалитете. По одной из версий, губернатор отказал Агафонову, заставив его доработать до конца срока полномочий.

Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Переназначение Соболева заморожено администрацией губернатора

Последний оставшийся в статусе и. о. министр свердловского правительства Андрей Соболев пока не будет переназначен, но и уволен не будет. Как выяснилось, дело вовсе не в согласовании в Москве — их он уже давно прошел по всем возможным линиям и МИДа и ФСБ. Министр попал в сложную аппаратную «аномалию» внутри области — он ценный сотрудник, но имеет отношение к силовым структурам, с которыми у областной власти пока не до конца выстроились отношения. В этой временной игре переназначение Соболева — будет означать слабину областного руководства, в то же время его увольнение еще сильнее обострит разногласия между чиновниками и силовиками. Как выбраться из этого «цугцванга», ни сам Соболев, ни его кураторы пока не знают.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Арест чиновника в МУГИСО — попытка найти новый эпизод на Пьянкова…

Задержание главы департамента рекламы мингосимущества Игоря Разунина в собственном кабинете — не что иное, как очередная попытка найти еще что-то на экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова. В этом уверены все опрошенные нами слухмейкеры.

По данным одних, «дело Пьянкова» стремительно разваливается, несмотря на все показания и сделки со следствием, на которые пошли его зам Константин Никаноров и экс-директор распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева. Тогда на министра решили надавить через последний канал — его первого зама Артема Богачева. Именно он курировал в ведомстве сферу рекламы, а Разунин — его креатура, поясняют источники: «Игоря подставили».

Однако, отмечают наблюдатели, «накопать» что-то практически нереально. Ведь в мингосимущества Разунин официально работал всего месяц до задержания руководителей ведомства и, по сути, только начинал входить в курс дела, формируя лишь базу рекламных конструкций. Основной же удар от его ареста придется на нынешнего руководителя ведомства Сергея Зырянова — именно он курировал рекламные полномочия в последнее время.

…а деньгами на взятку поделились сибиряки

Слухмейкеры говорят, что за задержанием Разунина стоит та же самая фирма, что и раньше писала заявления в УФАС. Якобы они согласились посотрудничать со следствием — им нужны были низкие цены на рекламные конструкции, а Разунин никак не хотел идти на уступки и все говорил о том, что ниже цену назначить невозможно. Якобы они и дали те 150 тысяч, что потом следователи нашли в кабинете Разунина. Компанию слухмейкеры называть не хотят, но советуют обратить внимание на то, какая именно компания на рекламном рынке подала заявление в управление федеральной антимонопольной службы, стремясь сорвать торги по самым востребованным рекламным конструкциям — щитам формата 3Х6. Слухмейкеры рассказывают, что до Екатеринбурга компания успешно работала в Сибири.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Высокинский улетел в Гагаузию искать себя

Рассказывают, что Александр Высокинский ощущает потерю самоидентификации в правительстве. Коллеги признаются, что хорошо понимают вице-губернатора, чей функционал в кабмине можно сегодня признать наиболее размытым. Вот и сейчас чиновники обратили внимание на поездку Александра Геннадьевича во главе делегации Свердловской области в Гагаузию. В делегации, зубоскалят в Белом доме, даже министр культуры Светлана Учайкина смотрится куда более органично, чем Высокинский — у нее куда более понятная миссия: донести культурные особенности региона до гагаузцев. Единственное официальное объяснение такого необычного состава делегации у тех, кто сопровождает Высокинского, также не «проливает свет» на все странности — дескать, куратор всей экономики в регионе вылетел на юг Молдавии по поручению губернатора Свердловской области.

Ефимова могут уволить по утрате доверия — он развязал войну с резиденцией

Противостояние резиденции с руководителем Счетной палаты Андреем Ефимовым продолжается (официально сдает полномочия Елене Новоторженцевой в следующем году). Ему предложили добровольно уйти с 1 января, посулив должность советника с кабинетом и машиной. Однако Ефимов по необъяснимой причине уперся и, как утверждают слухмейкеры, не только настаивает на работе до конца своих полномочий, но и на получении куда более высокой должности по итогу. Главный аргумент Ефимова, утверждают злопыхатели: связи с правоохранительными органами и очень большой багаж материалов проведенных ранее проверок. К слову, подметили наблюдатели, свою работу Ефимов стал выполнять с еще большим тщанием, чем раньше, и проверяет еще больше органов госвласти, делая запросы документов и материалов по ним. Слухмейкеры поясняют, что в резиденции задумались над тем, чтобы уволить «коварного» специалиста по утрате доверия, тем более что «люди в погонах» за него, похоже, вступаться не намерены.

Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Березовский стал игнорировать областную власть — команда или обида?

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский, похоже, поддержал разгорающуюся конфронтацию своего вышестоящего начальства с региональными чиновниками. На последнем заседании правительства, 22 декабря, его куверт (табличка с именем) так и остался лежать в коробке с остальными не пришедшими. В аппарате правительства гадают — то ли сам ГФИ обиделся на прошлое заседание (15 декабря), когда его посадили на приставном стуле в конце зала, а не ближе к руководству кабмина, то ли ему просто была дана команда временно оборвать все связи с региональной властью, лишний раз продемонстрировав аппаратной игрой наличие конфликта и недовольства происходящим.

Новый глава исполкома «Единой России» станет депутатом Заксобрания

Есть слухи, что будущий руководитель свердловского регионального исполкома «Единой России» Андрей Шумейко намерен сделать большую политическую карьеру. Партийцы предполагают, что его конечной целью станет получение мандата депутата Заксобрания в 2021 году. За предстоящие 5 неполных лет Шумейко предстоит наладить связи со свердловской элитой и найти спонсоров, которые обеспечат ему гарантированную победу.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Армен Карапетян попытается уличить ГИБДД во вранье

Слухмейкеры предполагают, что в ближайшие дни окружение депутата Заксобрания Армена Карапетяна представит в суд собственное видео, на котором запечатлен момент задержания его сотрудниками ГИБДД. Инспекторы заявляли, что парламентарий находился за рулем и, скорее всего, был пьян. Подтверждающие эти слова видеозапись была показана в эфире одного из федеральных телеканалов. Однако на записи, сделанной друзьями Карапетяна, видно, что законодатель сидит на пассажирском сиденье. Какой из двух роликов является настоящим, а какой поддельным, разберется следствие.

На новогодний корпоратив в Заксобрании прибыло лишь 10 депутатов

По слухам, подавляющее число депутатов Законодательного собрания проигнорировали устроенный для них новогодний корпоратив. В назначенное время в зал заседаний якобы явилось лишь немногим более 10 парламентариев. Сплетники рассказывают, что причина столь низкого интереса было в отсутствии алкоголя и съестных угощений. По неофициальной информации, депутаты лишь выслушали речь своего спикера Людмилы Бабушкиной с пожеланиями счастья, после чего разошлись по кабинетам. И именно там начали потреблять горячительные напитки, купленные на свои собственные деньги.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Депутат от ЛДПР стал «черной меткой» для чиновников Урала

Депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков рискует получить неформальное прозвище «черная метка». Именно так его воспринимают отдельные особенно впечатлительные политики после событий прошедшего четверга, 22 декабря. Шилков является куратором отделений ЛДПР в Свердловской области и Пермском крае и именно в этот день гостил у краевых чиновников, с которыми обсуждал вопросы конструктивного взаимодействия с партией и депутатами Госдумы в целом. Спустя несколько часов после того, как Данил Евгеньевич покинул здание краевой администрации — весь здешний кабмин был отправлен в отставку. Попутно пермского вице-премьера Олега Демченко вызвали на допрос в следственное управление ФСБ. Теперь, шутят над Шилковым коллеги, с такой кармой депутата вообще ни к одному губернатору пускать не будут — пока не принесет кому-нибудь удачу или переназначение.

Свердловские мэры готовятся к массовым отставкам

Есть версия, что главы свердловских муниципалитетов пригрозили руководству области, что начнут массово уходить в отставку. Якобы они уже третий месяц не могут наладить взаимодействие с обновленным правительством. Министры, к которым они обращаются, боятся брать на себя ответственность за решения по межведомственным вопросам. Единственный, кто в состоянии принять окончательное решение — губернатор. Но он часто бывает слишком занят. Мэры боятся, что уже в следующем году из-за этого на местах начнут появляться серьезные проблемы, ответственность за которые возложат на самих глав. Увольнение для многих из них станет единственным способом избежать публичной порки.

Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Депутат Екатеринбургской гордумы готовится к эмиграции

Удивительную сплетню рассказывают друг другу в курилках депутаты Екатеринбургской городской думы. Они не исключают, что их коллега Николай Антонов может переехать за границу. Одним из возможных признаков этого думцы считают его отказ от поста секретаря Орджоникидзевского районного отделения «Единой России». По весьма спорным и непроверенным данным, бизнес Антонова находится не в лучшем состоянии. В частности, автосалон, к которому он имеет отношение, якобы находится на грани банкротства.

ФСБ готовит всех к празднованию своего 100-летия

ФСБ заранее начала готовиться к важному профессиональному празднику — в следующем году органам госбезопасности исполняется 100 лет. В этой связи, рассказывают знакомые бизнесмены, уже сегодня представители силовой структуры активно обзванивают знакомых бизнесменов и интересуются, хотят ли те поздравить чекистов с праздником. «После звонка обязательно хочу поздравить любимую спецслужбу. Только пока не определился, считать и поздравлять по годам, по минутам или по секундам, но там, наверное, совсем много нолей будет», — шутя, признается знакомый бизнесмен.

Приход силовиков в РЭК спровоцировали чиновники Верхотурья

Рассказывают, что визит силовиков в офис главы Региональной энергетической комиссии Владимира Гришанова оказался частью большой кампании, которую якобы ведет мэрия Верхотурья в отношении сити-менеджера этого муниципалитета Василия Сизикова. За «папочкой» в отношении последнего как раз и приходили «люди в погонах», заверяют источники. На счету градоначальника Алексея Лиханова, напоминают старожилы свердловской политики, уже три отправленных за решетку городских хозяйственника и, судя по всему, останавливаться на этом мэр не собирается.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

ГУП «Урал 2018» потеряет половину сотрудников

ГУП «Урал 2018», ответственный за подготовку спортивной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, совсем скоро ждет серьезная чистка. Не так давно он был переведен из министерства строительства и инфраструктуры в министерство спорта. Никаких функций по стройке у него нет — ГУП занимается мониторингом и прочей связанной с чемпионатом деятельностью — набором волонтеров, например. Планировалось со временем сделать из него эксплуатационный ГУП, который будет чем-то вроде управляющей компании для Центрального стадиона. Правда, для всего этого ГУПу не очень-то нужны все 40 человек, которые там, по данным правительства, сегодня работают. В этой связи слухмейкеры делают прогноз, что половине сотрудников ГУПа уже в ближайшее время придется искать себе альтернативную занятость.

Новикова арестовали, чтобы успокоить пайщиков

Арест бизнесмена Михаила Шилиманова и домашний арест, который назначили сегодня Александру Новикову по делу обманутых пайщиков жилья, неслучайны. Как сообщает инсайдер в суде, такое решение было принято из-за большого общественного резонанса этой затянувшейся истории. Для того, чтобы успокоить общество решением, демонстрирующим, что «власть справедлива и слышит народ», принято решение на данном этапе следствия поступить максимально жестко. Люди хотят видеть своих обидчиков в тюрьме — так тому и быть.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Все силы на хоккей

После того, как уральским городам стали отказывать в проведении международных соревнований по зимним видам спорта, стало ясно, что за Россией останется только хоккей. Челябинск и Магнитогорск уже определены как площадки для проведения юниорского чемпионата мира по хоккею в 2018 году. Этого никто отменять не собирается. «Хоккей мы точно не имеем права упустить!» — передают из уст в уста слова Бориса Дубровского.

Дубровский предупредил мэров…

Говорят, что всем главам городов и районов даны жесткие указания Дубровского на тему новогодних каникул. Мол, длинные выходные это, конечно, святое дело и отдыхать надо, но все руководители муниципалитетов должны оставаться на связи. Если же кто-то во время каникул выезжает из территории, то обязан сообщить об этом в приемную губернатора. Рассказать, куда именно отправляется. «А то случись авария, и мэра не найдешь!» — говорят в резиденции.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

…и рассорился с ректором ЮУрГУ

Болтают, что между Борисом Дубровским и ректором Южно-Уральского госуниверситета Александром Шестаковым резко ухудшились отношения. Губернатор отчего-то рассердился на руководителя самого крупного вуза области. Никто не знает причин такого охлаждения, версии строят самые разные. Шестаков причин конфликта не называет, Дубровский хмурит брови, когда ему напоминают по ректора ЮУрГУ.

Зырянову ищут замену

Похоже на то, что директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов может в скором времени уйти на заслуженный отдых. Хотя и не исключено, что останется при вузе на какой-нибудь почетной должности, но управлять хозяйством будет другой человек. В Екатеринбурге по согласованию с губернаторской резиденцией уже составляют список кандидатов. Болтают, что в список могут включить и экс-председателя облизбиркома Алексея Фартыгина. Между тем Фартыгин собирается занять ставку заместителя руководителя аппарата губернатора и сейчас проходит согласования. Но должность директора филиала вуза ему может показаться предпочтительней.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Министра лишили премии

Говорят, что по итогам четвертого квартала не получит премии, единственный из руководителей областного правительства, министр экономического развития региона Сергей Смольников. Борис Дубровский сам вычеркнул Смольникова из списка. Министра лишили надбавки за «косяки» в работе, в том числе и за историю с возвратом денег венчурного фонда, зависших в банке «Пересвет». Еще губернатор недоволен тем, как много средств тратится на обслуживание других фондов, подконтрольных минэкономразвития.

Через фонды платят зарплату

Что же касается фондов, то, болтают в кулуарах, в минэкономразвития таким образом решили проблему с расширением штатов. Официально сотрудники трудятся в фонде и получают зарплату там, формально же работают на министерство. Поэтому на зарплаты уходит все больше и больше денег, что и вызывает гнев губернатора. Да и на премии себе руководители фондов не скупятся.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В «ЕР» согласовали руководителя исполкома

Алексей Малофеев будет главой регионального исполкома «Единой России». Место вакантно с тех пор, как прежний руководитель Алексей Лошкин подал в оставку, чтобы занять пост председателя КСП. Говорят, кандидатуру Малофеева окончательно согласовали в Москве. Смотрины в столице он прошел весьма успешно и на днях станет полноправным начальником.

За историю с ботинками ответит ФГУП

Отвечать за скандал с ортопедической обувью для южноуральских инвалидов придется, скорее всего, ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие». В областном минсоцотношения сетуют на несовершенство закона о госзакупках. В документах на аукционы нельзя указывать жесткие критерии, так как есть риск отмены аукциона из-за нарушения закона о конкуренции — якобы заказчик готовил тендер под определенного поставщика. Ну, а то, что ФГУП «впарил» массовый ширпотреб под видом индивидуальных товаров, с этим пусть разбираются силовики.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Гартунг отзывает иски

Депутату Госдумы Валерию Гартунгу так и не удается добиться через суды отмены выборов в Коркинском округе, несмотря на рекордное число исков, поданных его адвокатами. Районные суды отказывают, некоторые процессы затягиваются, так как представители депутата не появляются на заседаниях. Впрочем, кажется, Валерий Гартунг начинает сворачивать кампанию. Якобы хлопотно, да и адвокатам платить надо. Так, он уже отозвал иски из суда Южноуральска.

Дольщики «Гринфлайта» не пускают чужих

Дольщики «Гринфлайта» твердо решили, что не позволят никому использовать их проблемы в политических целях. Говорят, на них пытаются выйти представители партий и иных общественных движений из числа оппозиции. К примеру, готовы стать во главе несостоявшихся новоселов микрорайона «Академ риверсайд» представители «Стоп-ГОКа». Дольщики же говорят — те, кто ищет лишний повод для пиара, не нужны.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Мэр Миасса уехал в Сколково

23 декабря в Миассе должна была состояться пресс-конференция главы города Геннадия Васькова. Но в СМИ были разосланы письма, что мэра срочно вызвали в Сколково и встреча с журналистами переносится. Правда, в Сколково Васькова, как это выяснила общественность, тоже пока нет. Да и в Челябинске его не видели. Впрочем, потом оказалось, что мэр Миасса все же улетел в Москву, но через Екатеринбург. Накануне он встречался с директорами предприятий. Пресс-служба мэрии даже выдала бодрый релиз — производственники поддержали главу и даже обратились к горожанам, что считают действия Васькова правильными. Директора, кстати, подивились такой трактовке — они просто советовали мэру выстраивать отношения с депутатами.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Вопрос по Бисерову остается открытым

Владимир Бисеров, ставший «и.о.» главы Копейска после скоротечной отставки избранного мэра Валерия Устинова, проработает в этом статусе до новых выборов. Между тем это не означает, что именно Бисерова поддержат областные власти на будущих выборах. Губернатор Борис Дубровский, утверждают сплетники, поставил напротив фамилии Бисерова знак вопроса. Его кандидатура после всех скандалов считается спорной, хотя в порядочности и. о. мэра Копейска областные власти не сомневаются.

В Копейске началась «глубокая ревизия»…

Тем временем надзорные ведомства начали проверку Копейска. Говорят, что процесс стартовал 21 декабря, в среду, в тот день, когда Валерий Устинов заявил о своей отставке. Иными словами, «зачистка Копейска», с помощью которой якобы надавили на Устинова, стартовала после его решения отказаться от поста градоначальника. Кстати, самому Устинову эта проверка ничем не грозит. Что касается надзорных ведомств, то они проверяют все, что связано с водоснабжением города.

А в Каслях проверка закончилась

Итоги аудита по реконструкции фильтровальной станции в Каслях будут переданы в прокуратуру для возбуждения новых уголовных дел. В саму станцию уже вложено более 60 млн рублей. Говорят, новой станции как таковой так и не появилось. Все работы свелись к тому, что в производственном помещении поменяли линолеум и окна. На что были потрачены остальные деньги и какова в этом роль мэрии, должны разобраться силовики.

Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Закиров вернется домой…

Экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров может быть в скором времени выпущен из СИЗО под домашний арест. Будет ездить на суд, где слушается дело по обвинению его в коррупции, из дома. Говорят, что об этом хлопочут влиятельные люди. Им якобы передали сигнал, что если они не помогут экс-главе, то он на суде назовет их имена, представив в нелицеприятном свете.

В районе продолжается чистка

В самом же Кунашакском районе местные чиновники в ужасе от того, что начавшаяся после ареста Закирова «силовая зачистка», никак не может закончиться. К примеру, из девяти глав поселений шестеро или уже под судом, или готовятся к нему. Прокурор района Павел Киртянов, говорят кунашакцы, «с косой ходит». А глава района Сибагатулла Аминов только разводит руками: «Ну, вот уже вроде все, что можно, растащили в поселениях! Как они ухитряются что-то еще тащить!».

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Глава администрации Тюмени готовится к повышению

В мэрии Тюмени шепчутся, что «учеба» главы администрации города Александра Моора чересчур затянулась. «Моора нет на рабочем месте чуть ли не с октября, если он правда учится, то, видимо, готовится пересесть в гораздо более высокое кресло, чем занимает сейчас», — предполагают слухачи. Впрочем, сплетники называют и другую причину, по которой может отсутствовать тюменский градоначальник: якобы Моор решил «отойти в тень» на то время, пока администрация города продвигает болезненные и непопулярные решения, такие как повышение цены на проезд в городском общественном транспорте и сокращение льгот для пенсионеров.

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

У Александра Моора появился конкурент…

Ходят слухи, что в отсутствие Александра Моора в администрации Тюмени обострилась аппаратная борьба за власть. Якобы хотя врио главы администрации является Ольга Векшина, но больше всего усилился за время отсутствия шефа замглавы Максим Афанасьев. «Когда Моор вернется, избежать столкновения с Афанасьевым ему не удастся, — шепчутся слухачи. — Ведь в его отсутствие Максим Викторович стал решать те вопросы, которые раньше мог „разруливать“ только сам глава города».

…которого уже «подставили» с льготами на проезд

Рассказывают, что врио главы администрации Тюмени Ольга Векшина в попытке обуздать управленческие амбиции заместителя градоначальника Максима Афанасьева решила испортить ему репутацию в глазах горожан. Сплетники говорят, что выступать перед бюджетной комиссией по непопулярному вопросу о сокращении транспортных льгот для пенсионеров должен был не Афанасьев, а директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. «Векшина волевым решением заменила Фролова на Афанасьева, когда узнала, что на обсуждение придет много общественников и простых горожан, — шепчутся слухмейкеры. — В результате вся волна народного гнева досталась Афанасьеву».

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Подчиненные готовят ректору ТюмГУ судьбу коллеги из «индуса»

Говорят, что преподаватели ТюмГУ завалили все инстанции жалобами на своего ректора Валерия Фалькова. Якобы они надеются, что Фальков повторит судьбу своего коллеги из Индустриального университета Олега Новоселова, чей вуз сотрясают проверки ФСБ. «Сотрудники ТюмГУ тоже пишут о якобы незаконных увольнениях и невыплатах премий», — шепчутся слухачи.

Белявский остался без команды

Говорят, что порученная Павлу Белявскому кардинальная реформа информационной политики Тюменской области забуксовала. Якобы Белявский не получил от руководства карт-бланш на решение кадровой проблемы, оставшейся ему в наследство от предыдущего директора департамента информационной политики области Александра Новопашина. «Люди из команды Новопашина сами уходить не хотят, ведь на дворе кризис, — говорят слухачи. — А уволить их „росчерком пера“ Белявский не может — они в „обойме“, и правительство области не хочет с ними расставаться. А построить новую информационную политику со старыми кадрами не удается».

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Чемезов ищет новый любимый цвет

Рассказывают, что тюменский олигарх, депутат областной думы Олег Чемезов находится в поиске нового любимого цвета для своего автопарка. «Когда-то давно Чемезов любил машины одного цвета, считая, вслед за Фордом, что автомобиль может быть любым, но только черного цвета, — говорят слухачи. — После семейного несчастья Чемезов сменил любимый цвет и стал ездить только на белых машинах. На такой он и попал в аварию в Кемеровской области. Теперь решает, какой новый „счастливый“ цвет выбрать для своих автомобилей».

Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Главный коммунист гордумы Тюмени запутался в партиях

Ходит слух, что депутат гордумы Тюмени коммунист Александр Чепик запутался в партиях. В митинге против ограничения транспортных льгот для тюменских пенсионеров приняли участие все три оппозиционные политические партии, представленные в городском парламенте — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В гордуме злословят, что у Чепика возникли затруднения: как коммунисту ему надо было стоять под красными знаменами компартии, а как помощнику вице-спикера областной думы, главного эсера региона Владимира Пискайкина нужно было отметиться и под флагами эсеров, что было крайне неудобно на глазах у товарищей по КПРФ.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Губернатор Югры не сказала о погибших детях из-за Путина

По слухам, из-за пресс-конференции президента России Владимира Путина послание губернатора Натальи Комаровой к югорчанам прошло в усеченном виде. Изначально планировалось, что глава региона будет выступать не менее часа, но пришлось ограничиться всего 29 минутами. «Из итогового текста обращения пришлось выбросить много блоков. Например, не успели сказать всего, что хотели, о ДТП с участием автобуса с детьми. К сожалению, так получилось», — сплетничают окружные чиновники.

Депутатам и чиновникам, пропустившим послание из-за мороза, грозят карой

Говорят, что те депутаты и чиновники, которые пропустили послание Натальи Комаровой, рискуют оказаться в серьезной опале. При этом низкие температуры воздуха, из-за которых отменились многие авиарейсы, в качестве уважительной причины считаться не будут. «Те, кто действительно хотел услышать губернатора, добрались в Ханты-Мансийск, несмотря ни на что. Остальные — просто нашли повод остаться дома», — поговаривают в окружении первого лица ХМАО.

Фото: Павел Бедняков © URA.Ru

Правительству Комаровой грозит повторение истории Улюкаева

Если верить слухам из Ханты-Мансийска, губернатор Наталья Комарова оказалась в крайне неудобной ситуации. Прокуратура, которая направила на имя главы региона ряд представлений, связанных с работой вице-губернатора по экономике Павла Сидорова, фактически поставила госпожу Комарову в патовую ситуацию. «Уволить Сидорова сейчас — значит продемонстрировать слабость, оставить — навлечь на правительство огромные репутационные риски. Представьте себе повторение истории с Улюкаевым», — сплетничают югорские чиновники.

Сидоров снова засобирался в отпуск

Тем временем коллеги Сидорова распускают сплетни, что куратор экономического блока правительства снова засобирался в отпуск. Якобы Павел Петрович рассчитывает покинуть Ханты-Мансийск до наступления нового года. Куда конкретно отправится заместитель Натальи Комаровой, доподлинно неизвестно. Не исключено, что местом отдыха высокопоставленного чиновника снова станет Испания.

Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Андреев выпустил именной шоколад

В Думе Югры рассказывают, что депутат Алексей Андреев необычно поздравил своих коллег с наступающим Новым годом. Помощники народного избранника раздали думским обитателям плитки шоколада, изготовленные на заказ. На яркой упаковке — поздравления директора «Автобана», а само кондитерское изделие называется не иначе, как «Шоколад Андреевский».

Главный коммунист ХМАО отбился от нападок

Рассказывают, якобы первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев все-таки смог убедить однопартийцев из ЦК, что его вины в поражении коммунистов на прошедших выборах нет, а все финансовые претензии югорских членов партии не имеют под собой никаких оснований и являются лишь происками конкурентов. По слухам, в Москве даже собирались принять решение об отставке главного коммуниста ХМАО, но Савинцев после личных переговоров с членами ЦК КПРФ якобы сумел отстоять свое место.

В югорской «дочке» «Газпрома» началась паника

По слухам, сотрудники «Газпром Переработки» теперь боятся, что компания откажется от переезда в Санкт-Петербург. Рассказывают, якобы достаточно много работников крупной компании уже успели продать жилье в Сургуте и купить квартиры в северной Пальмире. Некоторые даже могли взять ипотеку, а теперь будут вынуждены снова менять недвижимость, если переезд действительно отменят.

Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В «Сургутнефтегазе» — война из-за корпоративов

По слухам, между руководителями подразделениями «Сургутнефтегаза» начались конфликты из-за ДИ «Нефтяник». В компании якобы борются за право отметить в новом Дворце искусств новогодние корпоративы. Рассказывают, что нефтяники разных подразделений заявляют, что им обязаны предоставить площади культурного учреждения, поскольку построен объект на деньги «Сургутнефтегаза». Говорят также, что пока конфликт еще не дошел до гендиректора Владимира Богданова, но в кулуарах не сомневаются, что глава «СНГ», узнав о спорах, может лишить скандалистов корпоративов, а заодно и предновогодних премий.

Ханты лишат своих детей образования

В Сургутском районе обсуждают массовое отравление школьников в интернате в деревня Лямина. По слухам, представители коренных народов Севера намерены забрать своих детей из учебного заведения. Из-за массового отравления пострадали именно ханты. Рассказывают, якобы аборигены винят во всем руководство интерната и считают, что образование менее важно, чем здоровье.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Нижневартовцы возмущены работой Фонда капремонта

Нижневартовцы негодуют. Рассказывают, что у фонда капремонта опять поменялись номера счетов, а людям поступают квитанции, в которых не учтены предыдущие платежи. «Более того, не решен вопрос с банковскими платежами, в кредитных учреждениях отказываются принимать оплату», — рассказывают инсайдеры. При этом дозвониться по «горячей линии» до фонда невозможно, а пресс-служба учреждения просто провалила работу по освещению этой темы, высказывают свое мнение слухачи.

Лидер «Совести» хочет встретить Новый год в Сургуте

По слухам, руководитель скандально известной организации «Совесть» Руслан Аюпов собирается провести праздники в Югре. Рассказывают, якобы Аюпов, не так давно женившийся, хочет показать своей супруге зимний Сургут. Говорят также, что объявленный в федеральный розыск активист решился вернуться в ХМАО, услышав, что глава городского УМВД Александр Ерохов мог уйти в отставку. Эта информация не подтвердилась, но Аюпов якобы рассказал своим друзьям из «Совести», что полицейским после аварии с погибшими детьми будет не до него, поэтому активист все-таки проведет каникулы в Сургуте.

Слухи ЯНАО

Фото: Анна Майорова © URA.Ru

На Ямал вместо Квитки поехал заместитель

Стремительно делающий карьеру молодой единоросс из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин приехал на Ямал знакомиться с окружными партийцами. Ранее Ямал во время отчетно-выборной конференции всегда посещал глава МКС Иван Квитка, но на этот раз он не приехал. Официально — из-за конференции ЕР в другом субъекте. При этом наблюдатели полагают, что это шанс для его заместителя Балыбердина показать себя. Ямал считается политически неконфликтным, и сделать это было достаточно просто. «Балыбердин выглядел как очень активный, рвущийся в дело политик. Но пока сложно делать выводы о нем. Он прочел приветственное слово и все», — сказал один из участников конференции.

«Корпорация развития» зачистила замов под Ямал

Сергей Новицкий, исполняющий обязанности директора «Корпорации развития», оставил себе только одного зама, остальные — уволены. У прежнего руководителя Сергея Маслова было шесть замов.

Слухмейкеры говорят, что увольнения замов было требованием наблюдательного совета корпорации, вернее, ямальской ее части. В нее входят, как известно, представители регионов-инвесторов. Требования основывались якобы на том, что слишком во многих бизнесах на деньгах корпорации заместители гендиректора имели собственные интересы.

Единственным замом Новицкого — ставленника Ямала в корпорации — стал Владимир Гузь, которого в свое время пристроили туда по просьбе полпредства, а пришел Гузь в Корпорацию с поста при губернаторе Ямала. «Это были два человека, которых Маслов не считал своими и не задействовал в схемах заработки денег на корпорации», — говорят слухймеркеры. Остальные замы, как говорят, ищут работу.

Единороссы из Надыма не долетели до Салехарда

Из-за отмены рейсов в связи с погодными условиями (сильные морозы) единороссы из Надыма не смогли прилететь на конференцию Изначально планировалось, что их будет порядка семи человек. Несмотря на это секретарь надымского отделения Анатолий Писаренко все-таки выбран делегатом на общероссийский съезд партийцев, который пройдет в январе 2017 года.

Документы на руководителя исполкома уже отправлены

На конференции было принято решение относительно нового тюменского депутата Александра Ширыкалова. Он, как и ожидалось, должен остаться руководителем исполкома на Ямале.

Из президиума отделения ЕР исключили замов губернатора

Сменился президиум партии. По некоторым данным, из него исключили замов главы региона Наталью Фиголь и Татьяну Бучкову. Но ввели новых членов — это, например, депутат Дмитрий Жаромских, а также глава Салехарда, замглавы окружной больницы Владимир Мартынюк и городской депутат Анжелика Вовченко — библиотекарь. Наблюдатели связывают это с новым трендом на «народность» в партии. Исключили чиновников, чтобы предоставить место представителям бюджетной сферы. По замечанию собеседников, в партии все равно остается перекос — нет представителей бизнеса.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

На Ямале обсуждают активность аборигенов

Чиновники Ямала полагают, что организация «Единый Ямал», созданная от имени сообщества «Голос тундры», будет заниматься вымогательством денег. В коридорах обсуждаются учредители структуры и отмечается, что у них неоднозначная репутация. Александр Фартышев был участником конфликта с возбуждением уголовного дела (сам он уверял, что его «подставили», так как он не скрыл преступление родственника начальника). Дмитрий Лозямов был осужден за кражу. С другой стороны, полагают, что сообщество было зарегистрировано в том числе и в Надыме, так как там «неспокойно».

Из замерзающего дальнобойщика на Ямале сделали антигероя

Сильный резонанс вызвало сообщение одного из водителей-дальнобойщиков, который раскритиковал помощь спасателей и властей во время пробки на Карамовском посту. Ситуацию из разряда ЧС быстро переели в политический конфликт. На странице дальнобойщика уже отметились многочисленные тролли. Более того, с ним связывался пранкер, который спрашивал, не хочет ли Анатолий Зоря свергнуть правительство. В то же время в Сети появились слухи о том, что на постах ДПС висит фото Анатолия и номера его машины. Пользователи предположили, что его ждет недовольство сотрудников МЧС и ДПС.

Смена лидера МГЕР вскрыла конфликт

В окружном отделении «Молодой гвардии» на этой неделе произошла смена лидера. Место Марии Славиной занял Дмитрий Захарчук. В Салехарде говорят о том, что добивался этого прежде всего депутат Гордумы Роман Арефьев, который ранее возглавлял МГЕР.

Главный эсэр Ноябрьска не нуждается в поддержке населения

Из Ноябрьска съезжает центр защиты прав граждан «Справедливой России». По официальной версии, партийцы выполнили свою миссию и помогли гражданам научиться отстаивать свои права. А компьютеры даже оставили детям в качестве благотворительной помощи. Однако слухмейкеры связывают это с отсутствием партийных задач в Ноябрьске. Центр был открыт в период кампании Анатолия Гампеля в ходе выборов в Заксобрание в 2015 году. Дальнейших планов у эсэра нет и соответственно, центр просто не нужен.

Слухи Пермского края

Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Басаргин поразил Кремль своим позитивом

Шептуны доносят, что в столице шокированы действиями губернатора Пермского края Виктора Басаргина. В четверг, 22 декабря, когда страна неофициально находилась в трауре в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, президент Владимир Путин даже счел необходимым перенести запланированную масштабную пресс-конференцию. Глава государства решил принять участие в траурных мероприятиях.

Пермь же в этот день оказалась оторвана от окружающей действительности. Губернатор Виктор Басаргин не полетел на прощание с послом — «под пение цыган и звон бокалов» он проводил предновогодний торжественный прием в Органном зале. А затем глава региона направился на заседание правительства, где заявил об отставке кабмина, чем спровоцировал скандал федерального уровня.

Теоретически на церемонии прощания с послом мог бы находиться вице-премьер Олег Демченко — именно он возглавляет столичное представительство Прикамья. Но ближайший соратник губернатора тоже был в Перми. Однако праздничный прием для чиновника закончился печально — сотрудники ФСБ увезли Демченко на допрос.

Говорят, даже подчиненные губернатора интересовались, не следует ли перенести праздничное мероприятие, но получили ответ, что прощание с послом не имеет никакого отношения к жизни пермяков.

Элита обсуждает плохую карму Басаргина…

Как уверяют слухачи, главной темой разговоров представителей пермской элиты в последние дни стала плохая карма губернатора Прикамья Виктора Басаргина. Иначе как объяснить тот факт, что все, за что бы ни брался глава региона, либо сопровождается громкими скандалами, либо вообще не реализуется.

Началось все с ареста в 2012 году только что назначенного премьером правительства Романа Панова. Потом были многочисленные неудачные попытки переноса зоопарка и картинной галереи, реконструкции железнодорожного вокзала и строительства нового аэропорта. Сентябрьские же выборы карма Басаргина не испортила, потому что, как полагают в пермской элите, сильнее оказалась хорошая карма Владимира Путина, поддержавшего «Единую Россию». В декабре же на довыборах в Заксобрание по округу № 2 все вернулось на круги своя: кандидат Басаргина — знаменитый фокусник Владимир Данилин — проиграл кампанию. Даже такой, на первый взгляд, чисто технический вопрос, как отставка краевого правительства, закончился для пермского губернатора конфузом и очередным громким скандалом, который теперь обсуждают на федеральном уровне.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

…и пытается решить загадку Демченко

Другой темой, о которой судачат в Перми, стала загадка «серого кардинала» региональной власти — вице-премьера краевого правительства Олега Демченко. Как только Олег Васильевич появляется в Перми, губернатор становится словно сам не свой. Место спокойного и уравновешенного Басаргина занимает совсем другой глава региона — безмерно активный, вспыльчивый и непредсказуемый, принимающий не поддающиеся логике резкие решения.

Согласно одной из высказываемых версий, Демченко привозит с собой некое снадобье, якобы продлевающее жизнь и дающее прилив жизненной энергии, которое они вместе с губернатором и употребляют. По другой версии, все гораздо проще: Виктор Басаргин очень мягкий и неуверенный в себе руководитель, и в отсутствие жесткого и волевого Демченко он боится принимать значимые решения. А когда рядом находится Олег Васильевич, такие шаги даются губернатору гораздо легче.

Демченко получил ультиматум от силовиков…

По слухам, в ходе допроса вице-премьера Олега Демченко сотрудниками ФСБ силовики прозрачно намекнули чиновнику на необходимость навсегда покинуть Пермский край — пока «серый кардинал» имеет статус свидетеля по уголовному делу. Если же Олег Васильевич эти намеки не распознает и не примет верное для себя решение, действия правоохранителей в отношении него будут продолжены — история может закончиться заключением Демченко под стражу либо же помещением его под домашний арест. Препятствием для самых жестких мер может стать лишь состояние здоровья чиновника.

В окружении Виктора Басаргина всерьез опасаются, что бегство или арест Демченко приведут к полному коллапсу власти в регионе, ведь на сегодня вице-премьер остается единственным в краевой власти человеком, способным принимать решения.

…, а его пытаются спасти в столице

Ходят слухи, что Виктор Басаргин после вызова его ближайшего соратника на допрос в управление ФСБ срочно вылетел в Москву. В столице губернатор якобы всеми средствами будет пытаться решить вопрос о смене силового блока региона. В первую очередь это касается начальника УФСБ Виктора Задворного, который на протяжении нескольких месяцев последовательно раскрывает коррупционные схемы «варягов».

В кулуарах шепчутся, что вовсе не аресты министров пугают команду Басаргина, а перспективы дальнейших разоблачений, которые могут ударить не только по чиновникам, но и по их близким родственникам.

Промышленники возмущены рекламой губернатора

Говорят, руководители крупных пермских предприятий возмутились запущенной пресс-службой губернатора «уткой» о том, что они якобы на встрече с главой региона попросили Виктора Басаргина выдвинуться на выборы, которые пройдут в 2017 году. На самом деле ничего подобного не было, а на упомянутой встрече просто обсуждались текущие вопросы. Более того, на этом мероприятии губернатор ни словом не обмолвился о своем намерении отправить в отставку правительство края во главе с уважаемым промышленниками Геннадием Тушнолобовым.

Когда «промышленные генералы» были поставлены перед свершившимся фактом, это вызвало у них, как говорят, крайнее неудовольствие. Теперь производственники, составляющие большинство в Законодательном собрании, готовят Басаргину массу неудобных вопросов. В частности, по их мнению, сама процедура отставки правительства и возложения обязанностей руководителя кабинета министров на губернатора проходит с серьезными нарушениями действующего Устава Пермского края.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Тушнолобов никуда не уйдет

Слухачи утверждают, что отставка правительства, о которой объявил губернатор, оказалась под большим вопросом. Необходимые документы должны подготовить в течение недели, но сам Виктор Басаргин улетел в Москву, поэтому сможет подписать указ не ранее 29 декабря.

Говорят, председатель кабмина Геннадий Тушнолобов настолько возмущен действиями главы региона («реформу» окружение губернатора задумало кулуарно), что готов идти ва-банк. Якобы чиновники краевой администрации выразили поддержку премьеру, и необходимый указ до 29 декабря готов не будет. Чем закончится острый конфликт первых лиц Прикамья — остается лишь гадать. Наблюдатели констатируют, что на стороне Тушнолобова сегодня вся пермская элита, с которой теперь придется воевать губернатору.

Министры готовят саботаж

Как уверяют осведомленные источники, отставка правительства Пермского края и перевод его вице-премьеров и министров в ранг исполняющих обязанности на неопределенный срок (вплоть до конца марта) стали для кабмина полной неожиданностью. Теперь в течение нескольких месяцев чиновники будут находиться в состоянии полной неопределенности, не понимая, кого из них в итоге навсегда уволят из правительства, а у кого есть шанс сохранить свой пост.

В разговорах друг с другом отставленные министры заявляют о том, что в течение всего этого периода будут просто тихо саботировать все указания, спускаемые для исполнения «сверху». В итоге в ключевые для Виктора Басаргина месяцы, когда президент должен определить его дальнейшую судьбу на посту губернатора, он рискует получить полный паралич исполнительной власти в регионе.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Чусовитин кормит СМИ обещаниями

Слухмейкеры информируют, что новый исполняющий обязанности замглавы администрации губернатора Алексей Чусовитин, который стал куратором всех политических процессов, активно раздает руководителям пермских СМИ обещания от имени Олега Демченко о финансовом сотрудничестве в рамках избирательной кампании губернатора. По словам некоторых представителей СМИ, они были бы готовы принять заманчивые предложения, если бы не горький опыт — медиаменеджеры не понимают, как верить обещаниям, даваемым от имени человека, который вот-вот то ли покинет Пермский край, то ли лишится свободы.

Кузнецову показали «папочку»

По слухам, глава Пермского района Александр Кузнецов совсем не хотел выступать на съезде глав муниципальных образований с призывом к Виктору Басаргину остаться губернатором еще на пять лет. Однако накануне этого мероприятия с Кузнецовым якобы встретился Олег Демченко и показал ему некую увесистую папку с компрометирующими Александра Павловича материалами.

В итоге у Кузнецова не осталось выбора, и он был вынужден взять на себя неблагодарную роль. Говорят, что в ближайшее время с аналогичными призывами к Виктору Басаргину выдвигаться на выборы губернатора выступят еще несколько известных в Прикамье людей из самых разных сфер жизни. Видимо, на каждого из них есть своя «папочка». Неожиданные заявления в ближайшее время можно ждать, в частности, от Общественной палаты, пермской епархии РПЦ и мусульман.

Козенков получил интересное предложение

Слухачи утверждают, что директор пермской ГТРК Валерий Сергеев предложил хорошую должность бывшему заместителю главы администрации губернатора Александру Козенкову. Дело в том, что последний помог Сергееву сохранить свой пост.

Информаторы сообщают, что именно Козенков, ссылаясь на поручение Виктора Басаргина, добился встречи с гендиректором ВГТРК Олегом Добродеевым и «обнулил» ранние договоренности о смене руководителя пермского филиала. При увольнении губернатор предъявил Александру Козенкову и этот эпизод самодеятельности. Говорят, бывший чиновник отказался от предложения о трудоустройстве, сообщив, что в ближайшее время намерен вернутся в строй, но уже в другой структуре.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Самойлов подставляет губернатора…

По слухам, Виктор Басаргин последние месяцы прорабатывал вариант прихода к власти в Прикамье своего преемника — на случай если действующий губернатор так и не получит одобрения Кремля для участия в выборах в 2017 году. Самой подходящей кандидатурой стал глава Перми Дмитрий Самойлов, который лоялен и местным элитам, и «варягам» одновременно. Окружение Басаргина вполне могло бы остаться у власти в случае победы Самойлова на губернаторских выборах.

Однако шептуны доносят, что план «преемник» вовсю трещит по швам — якобы сам Самойлов, как только поверил в шанс стать губернатором, сразу начал «отстраиваться» от команды Басаргина. Поговаривают, мэр Перми отправил уже не одну записку в Москву с критикой решений действующего главы региона. Впрочем, наблюдатели считают, что Кремль вряд ли положительно оценит двойную игру градоначальника.

… и меняет своего «рекламщика»

Глава Перми Дмитрий Самойлов, похоже, всерьез задумался о смене начальника информационно-аналитического управления мэрии Андрея Каменских. Дело в том, что новоиспеченный градоначальник уже высказывал недовольство своим подчиненным. Говорят, мэру надоели постоянные высмеивания каждого публичного появления в СМИ и соцсетях.

Слухачи сообщают, что господин Самойлов «забросил удочку» по возможным кандидатам на место начальника «пиар-службы», но пока в ограниченном круге. Рассказывают, что просьба посоветовать нужного человека озвучена двум членам так называемого комитета попечителей Перми.

На мэра жалуются в прокуратуру

Слухачи доносят, что в прокуратуру и правоохранительные органы в массовом порядке поступили обращения от граждан, которые считают, что глава Перми Дмитрий Самойлов злоупотребляет своим служебным положением. Дело в том, что школы и детские сады города к Новому году украсили не только привычными гирляндами, но и изображениями шагающего белого медведя. Одурачить родителей не удалось — многие распознали в белом мишке рекламу партии «Единая Россия».

Рассказывают, что руководители образовательных учреждений объясняли возмущенным людям, что белый мишка присутствует и на гербе Пермского края. К тому же использовать этот символ распорядился лично мэр Дмитрий Самойлов. Однако не все пермяки, пережившие в этом году масштабную избирательную кампанию с использованием самых разных пиар-технологий, поверили в благие намерения городских властей.

Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Спецслужбы ищут благодетелей Старкова

По слухам, силовики заинтересовались историей преследования экс-депутата Заксобрания и бывшего коммуниста Андрея Старкова. Политик, проигравший в этом году праймериз «Единой России» и выборы, вел долгие судебные тяжбы с родственниками за наследство богатого дедушки — в итоге большую часть денег получили третьи лица, а некоторым наследникам достались лишь многомиллионные долги.

В суде были установлены факты подделки подписей покойного и вывода денег из его фирм. Но Старкова так и не привлекли к ответственности. И хотя он уже лишился статуса депутата и выпал из политической жизни Прикамья, материалы в отношении экс-коммуниста пересылают из одного отдела полиции в другой.

Поговаривают, что возбуждение скандального уголовного дела якобы «притормозил» некий высокопоставленный силовик, который действовал под прикрытием фамилий очень влиятельных людей. Вот только сами значимые особы никогда не оказывали поддержки Старкову. Шептуны сообщают, что теперь идут активные разбирательства — кто же и с какой целью спасает бывшего депутата от правоохранительных органов.

Пермские дети помогают Сирии

Рассказывают, что в одном из детских садов Перми от воспитателей потребовали собрать гуманитарную помощь в Сирию. «Воспитателям дали не больше 10 минут, чтобы они собрали в общую посылку ненужные, но неиспорченные игрушки, канцтовары и так далее. По сути многие отдали то, что только-только выдала им заведующая», — говорят информаторы.

В пермской мэрии отрицают свою причастность к сбору гуманитарной помощи в Сирию. Возможно, это инициатива руководства конкретного детского сада.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Кокорин прислушался к общественности

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин, как рассказывают сплетники, решил пересмотреть некоторые моменты в управлении регионом, в частности, больше внимания уделять общественникам. Слухачи обратили внимание, что в прошлом году глава региона практически не находил времени на подобные встречи, а под конец 2016-го провел сразу несколько. «Видно, что и сам он выговорился, и отклик получил хороший», — говорят сплетники.

В Кургане снова ждут Матвиенко

Слухмейкеры рассказывают, что главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая душей прикипела к Зауралью, снова ждут в Курганской области. Якобы прибыть она может уже в конце января. Правда, ждали высокопоставленную гостью и в конце года на открытие завода «Велфарм», но времени на посещение Зауралья она так и не нашла.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Лисовский пытался удержаться

На фоне слухов о предстоящей отставке с должности секретаря политсовета кургаснкого регионального отделения «Единой России» Сергей Лисовский, как рассказывают сплетники, пытался удержать должность. Якобы за несколько дней до принятия решения он проводил встречи с руководством партии и пытался задействовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги. «Он же понимает, что это означает потенциальный вылет с должности сенатора», — объясняют сплетники. Ожидается, что лидером зауральских единороссов станет депутат областной Думы Евгений Кафеев.

Потапов запугивает предпринимателей

Слухачи рассказывают о жалобах предпринимателей, которые осмелились публично выступить с критикой работы курганской администрации. Якобы после этого сити-менеджер Кургана Андрей Потапов собрал кляузников и устроил им разнос. Правда, по словам сплетников, за права предпринимателей намерен вступиться промышленник Сергей Муратов.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Руденко попал в неловкое положение с горсадом

После того, как мэрия проиграла в арбитражном суде дело по расторжению договора с арендаторами горсада, глава Кургана, по мнению слухмейкеров, попал в очень неловкое положение. Дело в том, что, будучи заместителем главы, Сергей Руденко собственноручно готовил договор аренды с условиями, которые возмутили общественность — 6 тысяч рублей в месяц. Сейчас ему будет довольно сложно сохранить лицо и изменить условия договора.

Гагарину усмирили

Сплетники рассказывают, что руководительницу курганского управления ФАС Ирину Гагарину с трудом удалось уговорить изменить свое мнение по делу с кетовскими перевозчиками. Позиция, которую заняла Гагарина, вносила дополнительную неразбериху. Поэтому, чтобы усмирить ретивую чиновницу, как говорят сплетники, пришлось привлекать на помощь прокурора и представителя федерального инспектора.

Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Потапов судится со СМУ КПД

Сплетники уже рассказывали о том, что сити-менеджер Кургана Андрей Потапов имеет личную заинтересованность в том, чтобы быстрее был сдан долгострой СМУ КПД. Сейчас в доказательство своей версии о том, что в одном из домов есть квартира градоначальника, они приводят судебные иски, которые рассматривает городской суд в отношении ООО «СМУ КПД». Действительно, в картотеке суда значится иск некого Потапова А.Ю.

Бухтоярова вызывали в следственный комитет

Дело с пропавшим журналистом Владимиром Кирсановым вновь актуализировалось. Сплетники говорят, что где-то задержали очередных бандитов, которые могут быть причастны к устранению журналиста. Напомним, Владимир Кирсанов активно критиковал курганские областные власти в начале 2000-х годов. Якобы по делу вызывали на допрос бывшего вице-губернатора Александра Бухтоярова.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.