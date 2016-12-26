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26 декабря 2016
20:59  26 декабря 2016 1

Знакомьтесь с самобытным Севером! ХМАО и Ямал: ФОТОитоги-2016

Тундра, нефтяные города и много оленей. Главные снимки года
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Нумто, Белоярский район, олени, ненцы, кмнс
Снимки, сделанные в северных регионах УрФО, наполнены местным колоритомФото: Алексей Андронов © URA.Ru

Уходящий 2016 год был интересным и насыщенным. Фотокорреспонденты «URA.Ru» внимательно следили за жизнью ХМАО и ЯНАО и смогли запечатлеть самые яркие моменты. Наши фотографы Вячеслав Егоров и Алексей Андронов отобрали для вас лучшие снимки. Вспомните, какими были эти 12 месяцев, просмотрев фотоподборку «URA.Ru».

ХМАО

Крещение 2016. Сургут, крещенские купания
«Очищение». Крещенские купания
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Сдача норм ГТО чиновниками. Сургут, шатунов александр, гто
Заместитель главы Сургута Александр Шатунов сдает норму ГТО
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Митинг в поддержку Крыма. Сургут.
«Сургут радуется». Митинг в поддержку Крыма
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Волейбол. Сургут
Немецкий «Берлин» — обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Пожар тубдиспансер. Сургут
Огнеборцы
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
9 мая 2016. Сургут
«Мир». Студенты СурГУ на праздновании 9 Мая
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
9 мая 2016. Сургут, бессмертный полк, 9 мая
«Один из бессмертных». На ежегодной акции «Бессмертный полк»
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
День памяти и скорби. Сургут, комарова наталья
«Вдохновение». Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова во время посещения Сургута
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
День памяти и скорби. Сургут, вечный огонь, мемориал славы
«Мирное небо». 22 июня — День памяти и скорби
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Клипарты и адресники. Сургут, Шувалов Вадим
«В предвкушении». Новый глава Сургута Вадим Шувалов
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Смерч. Сургут, смерч
Торнадо над Обью
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
День крещения Руси. Сургут, Шувалов Вадим, отец Антоний
«Ваш город». Глава Сургута Вадим Шувалов и отец Антоний
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Ханты. Сургутский район, олени
Юный северный олень
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Ханты. Сургутский район
Северный олень — практически безотходное существо. Из мяса готовят еду, из шкуры — одежду, из рогов — лекарства
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Освящение хачкара Армянской церкви. Сургут, армянское христианство, армянская церковь
На церемонии освящения хачкара и фундамента будущей первой армянской церкви в Сургуте — храма Святого Георгия Просветителя
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Освящение хачкара Армянской церкви. Сургут, армянское христианство, армянская церковь, кадило
Кадило
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Ханты. Сургутский район
Будущий охотник
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Ханты. Сургутский район, лодка, озеро, ханты, обалас, промысел
На озере. Обалас — традиционная лодка народа ханты — всё чаще заменяется лодкой с мотором
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru

ЯМАЛ

Ресторан Факел, Салехард, салехард, ресторан факел
Легендарный ресторан «Факел». Прозрачные стены на высоте около 100 метров.
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица
Обычный пригородный транспорт для жителей Салехарда и Лабытнанги. Можно и на вертолете, но дороже
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
День Победы 2016. Салехард
Салют на День Победы с набережной у здания регионального правительства.
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Ледоход. Салехард, ледоход, обь, салехард, переправа
Ледоход на Оби. Это не просто ежегодное зрелище, но и перспектива скорого открытия паромной переправы
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
На работу на велосипеде. Салехард, правительство янао
Вид на правительство ЯНАО с пешеходного моста через Шайтанку
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Пожар в Лабытнанги, пожар, огонь
Один из многих пожаров в Лабытнанги. Этим летом в подобном погибло 9 человек
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Стройка, Ямал-Арена, Салехард
Недостроенный храмовый комплекс Петра и Павла в Салехарде
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, горы, пейзаж, север, природа, тундра
Осенняя тундра с высоты птичьего полета
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, выборы, досрочное голосование
Выборы. Избирательная комиссия разыскивает кочевников в тундре, чтобы каждый мог отдать голос за своего кандидата.
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, чум, кмнс, абориген, ненцы
Новая жизнь. Оленевод разбирает свой новый чум, все прежнее хозяйство было сожжено в ходе борьбы с сибирской язвой
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Наши фотографы:

Алексей Андронов (Сургут)
Фото: Александр Андриенко
Вячеслав Егоров (Салехард)
Фото: из личного архива Вячеслава Егорова

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