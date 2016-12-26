Знакомьтесь с самобытным Севером! ХМАО и Ямал: ФОТОитоги-2016

Снимки, сделанные в северных регионах УрФО, наполнены местным колоритомФото: Алексей Андронов © URA.Ru
Уходящий 2016 год был интересным и насыщенным. Фотокорреспонденты «URA.Ru» внимательно следили за жизнью ХМАО и ЯНАО и смогли запечатлеть самые яркие моменты. Наши фотографы Вячеслав Егоров и Алексей Андронов отобрали для вас лучшие снимки. Вспомните, какими были эти 12 месяцев, просмотрев фотоподборку «URA.Ru».
ХМАО
«Очищение». Крещенские купания
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Заместитель главы Сургута Александр Шатунов сдает норму ГТО
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«Сургут радуется». Митинг в поддержку Крыма
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Немецкий «Берлин» — обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Огнеборцы
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«Мир». Студенты СурГУ на праздновании 9 Мая
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«Один из бессмертных». На ежегодной акции «Бессмертный полк»
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«Вдохновение». Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова во время посещения Сургута
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«Мирное небо». 22 июня — День памяти и скорби
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«В предвкушении». Новый глава Сургута Вадим Шувалов
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Торнадо над Обью
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
«Ваш город». Глава Сургута Вадим Шувалов и отец Антоний
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Юный северный олень
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Северный олень — практически безотходное существо. Из мяса готовят еду, из шкуры — одежду, из рогов — лекарства
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
На церемонии освящения хачкара и фундамента будущей первой армянской церкви в Сургуте — храма Святого Георгия Просветителя
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Кадило
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
Будущий охотник
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
На озере. Обалас — традиционная лодка народа ханты — всё чаще заменяется лодкой с мотором
Фото: Алексей Андронов © URA.Ru
ЯМАЛ
Легендарный ресторан «Факел». Прозрачные стены на высоте около 100 метров.
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Обычный пригородный транспорт для жителей Салехарда и Лабытнанги. Можно и на вертолете, но дороже
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Салют на День Победы с набережной у здания регионального правительства.
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Ледоход на Оби. Это не просто ежегодное зрелище, но и перспектива скорого открытия паромной переправы
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Вид на правительство ЯНАО с пешеходного моста через Шайтанку
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Один из многих пожаров в Лабытнанги. Этим летом в подобном погибло 9 человек
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Недостроенный храмовый комплекс Петра и Павла в Салехарде
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Осенняя тундра с высоты птичьего полета
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Выборы. Избирательная комиссия разыскивает кочевников в тундре, чтобы каждый мог отдать голос за своего кандидата.
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Новая жизнь. Оленевод разбирает свой новый чум, все прежнее хозяйство было сожжено в ходе борьбы с сибирской язвой
Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru
Наши фотографы:
Алексей Андронов (Сургут)
Фото: Александр Андриенко
Вячеслав Егоров (Салехард)
Фото: из личного архива Вячеслава Егорова