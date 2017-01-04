Пирожки с кровью, пельмени без мяса и свиная голова в центре стола

10:00 05 января 2017 0

На Севере до сих пор можно встретить такие алтари - язычество и вера в шаманов и духов уживается с православием и христианскими праздниками Фото: Иван Седов © URA.Ru

Танцы вокруг ветки из-под снега, яблоки вместо мандаринов и свиная голова на столе. Пирожки с кровью, пельмени без мяса и перловка с сахаром. Аборигены уральских регионов — ханты, манси, ненцы и коми-пермяки — до сих пор встречают Новый год со своими, иногда достаточно экзотическими традициями.

Югорские пельмени без мяса

В ХМАО Новый год вошел практически в каждый чум. Местные ханты рассказывают: во времена их детства праздник отмечали редко. А сейчас практически полностью переняли все стереотипные традиции. В домах ханты и манси ставят елки — в основном это делают по просьбе детей, которым интересен этот обычай. Под елку для ребятни кладут подарки.

К Новому году аборигены обязательно пекут свежий хлеб. На столе как привычные нам салаты (оливье готовят в четком соответствии с рецептом), так и вполне экзотические блюда. Среди них, например, нянь-пу-инг — с виду обычные пельмени, внутри которых нет мяса. По сути, это просто комочки из теста. На столе также ягода, оленина и рыба.

Праздник устраивают в первую очередь для детей Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Многие ханты даже стараются встретить Новый год в городах — чтобы послушать бой курантов и президента, а затем посмотреть праздничные концерты на федеральных телеканалах. Все это в первую очередь касается жителей крупных районов — таких, как Сургутский и Нижневартовский.

Если же заглянуть в чумы менее цивилизованных аборигенов, то самый любимый российский праздник в глубинах югорской тайги просто не отмечают. Начало года у ханты и манси всегда приходилось на весну — в это время заканчивается зимняя охота и начинается сезон рыбной ловли, в ХМАО прилетает первая птица — ворона. Именно поэтому открытие года у аборигенов называется Вороньим днем. Ханты и манси могут отметить середину зимы в январе, но этот праздник не считается началом года.

А самый любимый праздник у ханты, единственный, который можно по масштабности сравнить с Новым годом — Медвежьи игрища. Его могут отметить в любой день, но при одном условии — кто-то из рода должен убить косолапого хищника. Праздничные мероприятия могут растянуться на несколько дней. Сейчас в Югре хотят возродить Медвежьи игрища и сделать их традиционными, но не привязанными к убийству диких зверей.

Ямальские пирожки с кровью оленя

В ЯНАО Новый год завезли при Советской власти. Жители тундры переняли часть обычаев, но их пришлось адаптировать к местным суровым условиям. Например, вместо елки могут нарядить любое дерево — в снежной пустыне шариками могут украсить и просто ветку, торчащую из-под снега.

Обмен подарками — еще одна традиция, которую переняли аборигены Ямала, слегка видоизменив. Главное условие — никогда не заворачивать, поскольку ненцам важно видеть, что именно им дарят. Кроме того, подарками нельзя обделять детей. Коренные жители ЯНАО верят, что в этом случае могут обидеться духи — хранители семьи и скупые будут наказаны.

В тундре олень — поставщик одежды, повседневной еды и праздничного угощения Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Практически все блюда на новогоднем столе готовят из оленины. Прагматичные аборигены используют даже кровь убитых животных — ей начиняют пирожки, из крови также делают оладушки. Примечательно, что традиция есть на Новый год мандарины в тундре не прижилась. Ненцы предпочитают яблоки и стараются к празднику запасти мешок фруктов.

Если же говорить про собственные традиции аборигенов Ямала, то раньше здесь Новый год отмечали дважды. Первый раз, когда выпадал снег — это был зимний праздник. А летний у ненцев наступал, когда снег таял. В традиционных верованиях коренных жителей тундры ключевую роль играла береза — она считается у аборигенов полуострова священным деревом. Встречая новый год, ненцы всегда повязывали на березу ленты и загадывали желание.

В последние несколько лет в ЯНАО появилась новая традиция — отмечать еще один Новый год, который по особому северному календарю наступает в середине ноября.

Пермская подслащенная перловка и свиная голова

Благодаря своей близости к центральной части России коми-пермяки уже давно переняли традиции Нового года. Но, по словам завкафедрой древней и новой истории России Пермского университета Георгия Чагина, главным зимним праздником у коренных жителей края считалось все-таки Рождество.

В Перми могут удивить, наверное, только кулинарные традиции. А Новый год встречают так же, как по всей стране Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

«Когда еще Рождество отмечали 25 декабря, был целый цикл праздников — вплоть до Крещения, которое приходилось на 7 января. Рождество коми отмечали примерно так же, как и славяне, с той только разницей, что на Урале не было колядок. Вместо этого дети ходили славить. Они заходили с самодельной звездой в каждый дом в деревне, пели рождественский тропарь и посыпали зерном избу и хозяев. Это был магический акт, направленный на достижение благополучия, материального достатка, здоровья, плодородия. Дети символизировали собой волхвов, идущих за звездой в хлев приветствовать младенца Христа», — комментирует Георгий Чагин.

В ночь на 1 января коми отмечали Васильев вечер. Они готовили специальную ритуальную пищу, центральное место на столе занимала свиная голова. В этот день коренные жители Пермского края занимались гаданием. Сейчас этот праздник отмечается 13 января.

Не только свиная голова была у коми-пермяков главным блюдом стола. В праздники аборигены готовили подслащенную перловую кашу (сочево) и рыбный пирог (черинянь). Эти кулинарные традиции многими соблюдаются до сих пор. На столах коренных жителей Прикамья часто можно встретить также пельмени и студень.