21:34 18 января 2017 0

Противники Алексея Бурнашова настаивают, что более 80 тысяч избирателей были обмануты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вокруг депутата Государственной Думы от Пермского края Алексея Бурнашова разгораются страсти: начались судебные разбирательства в связи с требованиями лишить политика мандата, в ходе которых подтвердилась информация о зарубежных активах народного избранника. Если противники парламентария сумеют доказать, что скрытая информация повлияла на выбор пермяков в день голосования, то Бурнашов может лишиться работы. Сам же депутат утверждает, что на протяжении восьми лет владел фирмой в Чехии, но не знал о ее существовании.

Лидер движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец довела до суда историю зарубежных активов депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова, который в прошлом году выиграл праймериз «Единой России» в Чусовском одномандатном округе, а затем с большим отрывом победил и на выборах (80 904 голосов — более 45%). Волынец, будучи кандидатом от «Справедливой России», заняла второе место, но не приняла поражение: общественница до дня голосования узнала, что у конкурента-единоросса есть фирма в Чехии, о которой он не сообщил избирателям.

Ирина Волынец не жалеет времени на борьбу с бывшим конкурентом Фото со страницы Ирины Волынец в Facebook

Сначала Ирина Волынец пыталась опротестовать результаты кампании в Верховном суде РФ, однако истицу в итоге перенаправили в Пермский краевой суд. Ответчиком выступает региональная Избирательная комиссия. Депутат Госдумы фигурирует в разбирательствах в качестве заинтересованного лица.

Зарубежные активы Алексея Бурнашова «всплыли» в сентябре перед самыми выборами — Ирина Волынец обнаружила в Торговом реестре Чехии информацию о некой фирме DVD GROUP s.r.o., которая была зарегистрирована еще в 2008 году и на треть принадлежала пермскому политику. Сам депутат с тех пор так и не прокомментировал ситуацию, но в октябре избавился от актива. Однако Волынец считает, что пермяк в принципе не имел права участвовать в кампании в качестве кандидата, поскольку фактически он утаил от избирателей информацию о чешской фирме. Теперь общественница требует признать недействительными результаты кампании в Чусовском округе.

Наталья Поклонская не стала спешить с выводами в отношении пермского коллеги Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

В ситуации важна роль и знаменитого депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая в нижней палате российского парламента как раз возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе народных избранников. Ранее Поклонская в беседе с корреспондентом «URA.RU» выразила мнение, что суд должен разобраться в истории зарубежных активах Бурнашова независимо от позиции думского комитета. В парламенте же до сих пор никаких заявлений в отношении пермского депутата не прозвучало.

Ранее стороны обменялись доводами в ходе предварительного заседания 27 декабря, которое прошло без участия парламентария. Тогда выяснилась интересная деталь — по заявлению Волынец прокуратура Пермского края взяла дело на особый контроль и запросила в Интерполе информацию об иностранных активах Бурнашова.

Рассмотрение дела по существу Алексей Бурнашов также проигнорировал и направил заявление с просьбой провести заседание без его участия. Были приглашены представители региональных отделений партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», выдвинувших конфликтующих кандидатов. Единоросс явился, а юрист пермских эсеров сообщила, что партия не получила письма из суда, поэтому не подготовилась для участия в процессе.

Московский адвокат истицы Виктория Соколова начала с того, что долю в зарубежной фирме следует считать иностранным финансовым инструментом — сегодня есть судебная практика, на которую можно опираться. Плюс 9 января вступили в силу поправки федеральное законодательство, которые уточняют понятие «иностранный финансовый инструмент» — фирма в Чехии вполне подходит под это определение. Алексей Бурнашов не сообщил избирательной комиссии о своих зарубежных активах, о которых, следовательно, не узнали и простые пермяки — возможно, в ином случае они не поддержали бы кандидата от «Единой России». Таким образом, истец заявила, что у более чем 45% проголосовавших в Чусовском округе было сформировано неверное представление о Бурнашове: на информационных стендах зарубежные активы упомянуты не были — допущено искажение волеизъявления избирателей, результаты необходимо признать недействительными.

Адвокату Ирины Волынец пришлось «помучиться»: сначала судья Ольга Ефремова стала спрашивать, что такое пассивное избирательное право, кто может быть избран в органы государственной власти, на что влияет иностранный финансовый инструмент, какими могут последствия аннулирования итогов выборов в округе. Затем прокурор попросила представить конкретную норму права либо объективные доказательства того, что допущено искажение волеизъявления избирателей. Ссылка на судебную практику в другом регионе не устроила представителя надзорного ведомства, а прямых доказательств нечестности победы Бурнашова у истицы не нашлось.

Ответчиком по делу выступает Избирательная комиссия Пермского края. Ее представитель Александр Логинов попытался избежать споров с противником и изложил кратко позицию крайизбиркома: в период кампании действительно поступила информация о зарубежных активах Бурнашова, но без доказательств, поэтому проверка не проводилась. Сам же кандидат действительно уведомил комиссию, что не имеет средств в зарубежных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Иных сведений на момент регистрации Бурнашова не было. «И на сегодняшний день информация не подтверждена доказательствами. Выборы состоялись. Если информация все же найдет подтверждение, то это может стать предметом уже иного судебного разбирательства», — отметил Логинов. От рассуждений о том, как сокрытие информации об иностранной фирме повлияло на умы избирателей, он постарался уйти.

Представитель депутата — юрист Александр Обидин — ранее утверждал, что зарубежная фирма не является иностранным финансовым инструментом. Сейчас он не стал спорить на эту тему, но не согласился, что сокрытие информации о предприятии в Чехии существенно повлияло на выбор избирателей. Тут же юрист разрушил версию об отсутствии доказательств того, что речь идет об активах именно депутата Госдумы Алексея Бурнашова — оказывается, политик подтверждает факт своего владения фирмой. «Бурнашов полагал, что фирма не была открыта. А когда узнал о ней, то сразу предпринял все меры, чтобы прекратить в ней свое участие. Видимо, юристы не выполнили свои обязанности, и юридическое лицо все же было открыто», — заявил адвокат и повторно подтвердил, что все восемь лет наличия актива Бурнашов не знал о его существовании. На вопрос, зачем тогдашнему депутату Заксобрания понадобилась фирма в Чехии, представитель не ответил.

Несмотря на прозвучавшее признание, юрист регионального отделения «Единой России» Александр Кузнецов заявил, что партия не согласна с требованиями истицы, поскольку они основаны «на данных взятых из интернета, а каких-либо доказательств нет». Тогда Волынец и ее адвокат стали «пытать» единоросса и спрашивать, мог ли политик с зарубежными активами участвовать в праймериз. Юрист выразил уверенность, что Бурнашов не знал о наличии у него фирмы в Чехии. «Вы считаете, что каждый избиратель подходит к информационному стенду и смотрит?» — усомнился Кузнецов в доводах Волынец.

Далее судья объявила, что были получены подтверждения от нотариусов, которые удостоверяли доверенности Бурнашова на открытие фирмы Чехии и на ее закрытие — актив действительно принадлежал политику. Однако судьба пермского депутата пока не решена — поскольку дело находится на контроле руководства прокуратуры Пермского края, надзорное ведомство попросило время на согласование своего заключения. Разбирательства продолжатся 19 января.

В настоящее время Ирина Волынец пытается инициировать разбирательства и в Верховном суде РФ. Однако в декабре общественнице вернули исковое заявление.

Источник «URA.RU» в Госдуме предполагает, что даже в случае поражения Волынец в суде, у пермского депутата в дальнейшем могут возникнуть трудности: «Новый созыв работает всего четыре месяца — какой-то политической конкуренции там пока нет. Но если бы кто-то из руководства „Единой России“ решился дать оценку истории активов Бурнашова, тогда уже в стенах Думы к депутату могли бы применить какие-то санкции. А перспектива такого рода конфликтов будет всегда, поскольку в государстве наблюдается тенденция ужесточения законодательства относительно использования разного рода „финансовых инструментов“».