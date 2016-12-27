Стартует суд по лишению мандата пермского депутата Госдумы

12:39 27 декабря 2016 0

Алексей Бурнашов вынужден работать в подвешенном состоянии Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Суд приступает к рассмотрению иска бывшей конкурентки депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Известная общественница добивается «увольнения» парламентария.

Во вторник, 27 декабря, в Пермском краевом суде состоится предварительное заседание по иску лидера общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец. Бывший кандидат от «Справедливой России» по Чусовскому одномандатному округу на выборах в Госдуму требует аннулировать результаты кампании, которая закончилась победой кандидата от «Единой России» Алексея Бурнашова.

Ирина Волынец настаивает, что Бурнашов не имел права участвовать в выборах в качестве кандидата, поскольку он владел зарубежными активами. Ответчиком по делу выступает Избирательная комиссия Пермского края. В крайизбиркоме подтвердили, что представитель комиссии примет участие в судебном заседании. Алексей Бурнашов, а также Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявлены в качестве заинтересованных лиц.

Еще в ноябре Ирина Волынец направляла иск в краевой суд — документ не приняли к рассмотрению по формальным причинам. Лишить мандата Алексея Бурнашова общественница сейчас пытается также через Верховный суд РФ.

История зарубежных активов Алексея Бурнашова «всплыла» в сентябре — Ирина Волынец обнаружила в Торговом реестре Чехии информацию о некой фирме DVD GROUP s.r.o., которая была зарегистрирована еще в 2008 году и на треть принадлежала пермскому политику. Бурнашов избавился от актива после победы на выборах. Однако Волынец считает, что пермяк не имел права участвовать в кампании в качестве кандидата, поскольку фактически он утаил от избирателей информацию о чешской фирме. Сам депутат ситуацию не комментирует.