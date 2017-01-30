Криминальные авторитеты втягивают Южный Урал в маршрутные войны

15:05 30 января 2017 7

Ралиф Фаизов ждет приговора по обвинению в заказных убийствах, а его бизнес в Миассе процветает Социальные сети

Четвертый по величине город Челябинской области вновь в эпицентре скандала. На этот раз поводом для конфликта стало изменение в расписании маршрутных такси. Почти все перевозчики решили действовать в интересах жителей. Но это благое дело вызвало недовольство представителей банды «турбазовских», контролирующих часть рынка.

Утром 30 января состоялось заседание сообщества маршрутных перевозчиков. Принято решение, что с 1 февраля перевозчики перейдут на новое расписание и продлят работу до 21 часа. Формально им не требуется согласие властей. Маршрутчики просто дают команду водителям работать дольше и сами оплачивают их труд. Но инициатива обернулась скандалом и может перерасти в «маршрутные войны».

В Миассе работает восемь перевозчиков, и серьезных споров между ними, на тему того, кто какой маршрут обслуживает, не было. Но горожан не устраивало, что маршрутки обслуживают пассажиров только до 19 часов, а потом сходят с линии. Так сложилось давно, перевозчики днем собирают основной «кэш», а по вечерам работу сворачивают. Ранее это всех устраивало. Но потом сократилось число муниципальных автобусных маршрутов. Сложилась ситуация, когда после 19 часов уехать можно только на личном автомобиле или на такси. То есть востребованность в маршрутках есть, хоть и небольшая.

Джип Владимира Мурашкина с утра до вечера припаркован у мэрии, куда он ходит как на работу Фото: фото читателей © URA.RU

Руководитель местного сообщества маршрутчиков Евгений Лушников еще 25 января на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству вышел с инициативой продлить расписание частного транспорта до 21 часа. Он заявил, что шесть из восьми перевозчиков готовы к этому. Надо только согласовать вопрос с мэрией. Присутствовавший на комиссии первый вице-мэр Александр Качев заявил, что уже есть расписание и незачем его менять. А если будут менять, то мэрия выставит маршруты на тендеры — ранее перевозчики как-то договаривались между собой, избегая споров. Такое поведение чиновников могло бы удивить всех, речь идет о пользе городу, и власти такую инициативу должны приветствовать, если бы депутаты не знали подоплеку происходящего.

Отказались менять расписание ИП Черных и ИП Америков. Предприниматель Ирина Черных обслуживает несколько маршрутов, имеет совместный бизнес с Ралифом Фаизовым, представителем банды «Турбазовских». Суд на Фаизовым и бывшим сити-менеджером Миасса Виктором Ардабьевским, обвиняемых в заказных убийствах, сейчас проходит в Москве. Бизнес Фаизова, даже теперь, когда он остается за решеткой, действует и связан с пассажирскими перевозками. Только раньше его деловым партнером была гражданская супруга Ксения Черных, переписавшая свои доли на мать Ирину Черных. Сама Ксения Черных сейчас трудится в МУП «Управление пассажирских перевозок».

Геннадий Васьков: «Это Третьяков и Откин воду мутят!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель Валерий Америков открыл свое ИП в марте 2016 года и получил несколько маршрутов. Он также имеет самое непосредственное отношение к Ксении Черных. Сотрудница транспортного МУП указывает его на своей странице в аккаунтах как отца. В городе говорят, что Америков — отчим Ксении Черных. Об этом, к примеру, вслух заявлял на одной из комиссий городского собрания депутат, предприниматель Вячеслав Откин, обслуживающий несколько маршрутов. По его же словам, Валерий Америков и Ирина Черных отказались от нового расписания, потому что им запретил продлевать работу Владимир Мурашкин — тот самый предприниматель, соратник «Турбазовских», которого считают «теневым мэром» Миасса.

«Мурашкин чувствует себя хозяином в городе. А глава Геннадий Васьков ему полностью подконтролен. Даже в таком вопросе! Мурашкин звонил перевозчикам и требовал, чтобы те отказались от нового расписания, но с ним считаться не будут», — рассказал «URA.RU» один из перевозчиков.

«Мы все равно будем продлевать работу маршруток, нравится это Мурашкину или нет, — заявил „URA.RU“ другой перевозчик. — Непонятна позиция мэрии. Администрация не хочет согласовывать новое расписание, хотя это только на пользу горожанам. Из чего можно сделать вывод, что мэрия действует по указке того же Мурашкина. Не исключено, что уже 1 февраля, когда мы выйдем на новое расписание, будут провокации и конфликты».

Мэр Миасса Геннадий Васьков до сегодняшнего дня никак свое отношение не высказывал.

Утром на аппаратном совещании Васьков сначала заявил, что в первый раз слышит об инициативе перевозчиков, хотя об этом уже несколько дней говорит весь город. А затем все же дал поручение вице-мэру Александру Качеву проработать вопрос с изменением маршрутного расписания. Если, по словам градоначальника, речь идет о пользе для города, то перевозчикам надо пойти навстречу. А если свои коммерческие интересы преследует тот же Откин, то с ним надо провести профилактическую беседу.

Станислав Третьяков: «Васькову очень удобно придумывать „врагов“», Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В разговоре с «URA.RU» Мэр Миасса Геннадий Васьков попросил не путать график движения маршрутов и расписание. «Одно дело — продление времени движения, другое — введение дополнительных машин на другие маршруты, которые к поселкам Строителей и Динамо не имеют отношения», — сказал градоначальник и переадресовал корреспондента к своему пресс-секретарю.

Пресс-секретарь Надежда Соколова пояснила, что в ближайшую среду, 1 февраля, пройдет совещание перевозчиков с Качевым. «В периферийных поселках Строителей, Динамо и Дачный есть проблема с поздним выездом. Маршрутчики говорили, что им нецелесообразно там работать поздно вечером. Если они намерены увеличить время работы, не думаю, что это станет проблемой. Такое решение будет принято», — заверила Соколова.

Конфликт, по ее словам, возник из-за намерения депутата Вячеслава Откина зайти на самый востребованный маршрут №3: Автозавод-Машгородок. «Этот маршрут обслуживает товарищество автоперевозчиков. Им невыгодно кого-то третьего со стороны брать, потому что это порушит всю схему — товарищество распадется, и придется выставлять маршрут на торги. В этом они не заинтересованы. У администрации претензий к перевозчикам нет. Микроавтобусы ходят стабильно. Третий маршрут не требует изменений», — заявила пресс-секретарь. При этом Надежда Соколова подтвердила, что Владимир Мурашкин принимает участие в этой истории. «Он пытается конфликт купировать», — сказала Соколова.

Кстати, маршрут №3 обслуживает Валерий Америков, соратник Ралифа Фаизова. И именно за него так волнуются в мэрии. Евгений Лушников опроверг в разговоре с «URA.RU», что готовится какой-либо передел маршрутной сети.

«Речь идет о сводном расписании нескольких маршрутов без увеличения подвижного состава. Главная цель — продлить график работы, исключить конфликты из-за существующих накладок и совпадений расписания нескольких маршрутов, стартующих с конечных пунктов. Никакой политики в этом нет, никто ничего не теряет, — заявил Евгений Лушников. — А жители получают качественное транспортное обслуживание, продление расписания и порядок на маршрутах. Почему нас не хотят услышать в муниципалитете, и с чем это связано — нам не понятно. Мы считаем, что необходимо лишь провести координационное совещание на уровне главы Миасса для всех участников рынка перевозок. И никаких конфликтов не будет».

Отметим, что в администрации Миасса считают, что за всей этой историей стоит бывший глава администрации города, экс-руководитель Станислав Третьяков.

«По нашим данным, тему муссирует Станислав Третьяков, чтобы внести „раздрай“ между главой и депутатами, — заявила „URA.RU“ Надежда Соколова. — Возможно, у него осталась обида за то, что потерял должность руководителя приемной губернатора».

«Васькову очень удобно придумывать „врагов“, на якобы происки которых он списывает свои промахи и недоработки — заявил „URA.RU“ Станислав Третьяков. — Сейчас, к примеру, записал во враги меня. Ранее его врагами были депутаты, когда отказывались принять „сырой“ бюджет. Только по требованию собрания и с учетом мнения областных властей документ привели в порядок и приняли его. В этих промахах миасских чиновников тоже я виноват? Не может быть во врагах весь город! Даже в этой истории, как продление расписания перевозок, во благо жителей, он ищет чьи-то происки. На деле же Васьковым просто управляет Мурашкин, от капризов которого зависит ситуация в городе».

Между тем перевозчики все же опасаются маршрутных конфликтов, подобных тем, что были в Челябинске. Тогда в ситуацию приходилось вмешиваться полиции и городским властям. Методы борьбы с неугодными в Миассе всем известны. От поджога домов до возложения похоронных венков. И за всем этим, по мнению общественности, стоят «турбазовские». В пятницу, 27 января, депутаты на сессии вновь поднимали вопрос о том, как пытаются запугать народных избранников, попросив руководителя отдела МВД по Миассу Константина Козицына держать вопрос на контроле.