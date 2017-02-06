Холманских начал избирательную кампанию

22:42 06 февраля 2017 0

Изменилась ли информационная политика полпредства поймем совсем скоро. Например, по числу микрофонов на пресс-конференции Игоря Холманских Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полномочное представительство президента РФ в УрФО в преддверии самой главной избирательной кампании страны — президентской — объявило изменения в информационной политике. Официально реформа, уже прозванная наблюдателями «эпохой новой открытости», стартует 16 февраля с пресс-конференции «наместника» президента Игоря Холманских по итогам социально-экономического развития округа в 2016 году. Неофициально заместитель полпреда Борис Кириллов предложил считать началом новой эпохи разговор с журналистом «URA.RU».

«Мы ни в коем случае никогда не были закрыты. Просто на сегодня у нас новый этап, поскольку мы все вместе занимаемся организацией новой большой избирательной кампании, которая нам предстоит, да и уже имеет место. Поэтому по мере возможностей мы будем максимально открываться и работать со всеми вместе», — рассказал агентству Борис Кириллов.

Борис Кириллов анонсировал изменения в информационной политике полпредства и сейчас займется разработкой соответствующей стратегии. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам полпред уже продемонстрировал желание расширить рамки собственного медийного образа, сегодня сузившегося до зачинателя движения «В защиту человека труда». Для начала еще в прошлом году полпредство кардинально обновило свой официальный сайт. В прошедшую пятницу, 3 февраля, «наместник» президента принимал участие в заседании уральского МКС под председательством депутата Госдумы Ивана Квитки и сделал ряд резких заявлений. В четверг, 9 февраля, Холманских примет участие в заседании МКС на Южном Урале с участием глав Челябинской и Курганской областей.

В качестве продолжения этой активности полпредство намерено поменять систему взаимодействия не только со СМИ, но и специалистами, отвечающими за информационную политику во всех домах власти и силовых структурах округа. Структуру и стратегию действий вырабатывает Борис Кириллов и двое его подчиненных — начальник департамента по вопросам внутренней политики Илья Горфинкель и его подчиненная Мария Сергеева.

Последняя стала известна, будучи активисткой «Молодой гвардии», после выступления на митинге сторонников «Единой России» (на Манежной площади 31 января 2009 года), а также ряда громких политических кампаний в Калининграде и Подмосковье. На Урале она появилась в 2015 году в качестве куратора проекта «Славим человека труда». Полпредством девушка позиционировалась как «московский политолог» и за считанные недели стала официальным публичным лицом. В результате в прошлый понедельник, 30 января, «Общая Газета» представила одиннадцатый рейтинг российских политтехнологов, в который Сергеева попала наряду с председателем правления «Фонда развития гражданского общества» Константином Костиным и уральцами Антоном Баковым и Александром Пироговым.

«Марии Владимировне сверх того, что она сегодня уже выполняет (эти обязанности с нее никто не снимет), планируется доверить выстраивание работы со СМИ. Речь о постоянной работе по информированию населения о ежедневной деятельности полпредства. В первоочередные ее задачи входит коммуникация с федералами на местах [филиалами федеральных информагентств], но в перспективе — это охват всех влиятельных уральских СМИ. При [экс-полпреде президента Петре] Латышеве был совет главредов УрФО и кто знает — вдруг и этот орган возродят», — объясняет источник внутри аппарата полпредства, попутно уточняя, что «ни о каком участии в политических „войнах“ речи не идет». Узнать о планах самой Марии Сергеевой сегодня не удалось — она не отвечает на звонки на сотовый.

«Кириллов, Горфинкель и Сергеева — конструктивная, неплохая команда, — считает политолог Дмитрий Орлов. — Сергеева — очень компетентный и энергичный специалист. Но полпредство — подразделение администрации президента и закрытость для его сотрудников была вполне органична. До настоящего времени медийная активность и выражение своей точки зрения не было их прерогативой и не относилась к их приоритетам. Не исключено, что уральское полпредство стремится задать новый стандарт. Но чтобы точнее сказать, надо понаблюдать за конкретными шагами, которые предпримет эта команда, и за тем, как будет меняться информполитика других полпредств».

Прежняя информационная эпоха полпредства закончилась с внезапным уходом помощника полпреда Андрея Перлы. Как сообщают инсайдеры, свой пост в октябре 2016 года он поспешно оставил из-за давления силовиков. Андрей Наумович выбрал наиболее безопасный для себя вариант развития событий и принял предложение перейти на работу в правительство Севастополя в должности директора департамента общественных коммуникаций.

Андрей Перла ушел внезапно. Информационная политика полпредства начала меняться тоже очень неожиданно. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Именно благодаря Андрею Перле полпредство оказалось в медийном вакууме — все информационные поводы подавались только через два уральских ресурса и практически не подхватывались остальными СМИ. Принцип невмешательства (на жаргоне сотрудников полпредства он обозначается как «абы чего не вышло»), привел, в частности, к тому, что главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский так и не стал хоть сколько-то значимой фигурой в общей системе политических взаимоотношений региона. С конца прошлого года он вынужден был даже пропускать заседания свердловского правительства из-за отсутствия на них забронированного для него места.

Свердловская власть, в свою очередь, убеждена, что сегодняшнее взаимодействие не требует никакой реформы. «Хочу заверить, что взаимодействие федеральных, субъектовых и муниципальных властей — текущее, непрекращающееся. Оно посвящено освещению реализации политики президента и освещению хода исполнения его поручений и указов. Это как раз то, чем должны заниматься вместе официальные органы и структуры, ответственные за информационную политику власти», — заверил «URA.RU» директор департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов.

Политологи уверены, что, меняя свою информационную политику, полпред хочет стать частью большой политической игры. «Полпред пишет объективки, которые гарантированно будут учтены и прочтены наверху. Это его главный инструмент, из-за которого полпредов побаиваются и ценят. В этой связи желание полпредства играть большую роль в политизированных регионах — абсолютно понятно и оправдано, и возможности для этого есть. Например, Холманских вполне может спутать игру Тунгусова или Куйвашева, внести какой-то дополнительный контекст — и эти сигналы разойдутся. Открытость, конечно, нужно дозировать — всегда есть опасность сказать что-то не то. Но кто не рискует, тот и влияния никакого не оказывает. Можно просидеть сколько-то и уйти в безвестность, а можно стать актором в тех процессах, которые полпредства чаще всего игнорируют», — считает политолог Александр Пирогов.