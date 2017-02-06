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Главные новости Свердловской области
13:09  06 февраля 2017 5

Екатеринбург бурлит обсуждением провокации Тунгусова и резкого заявления Холманских

Первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Зачем свердлвоской власти понадобилась провокация - никто на заседании МКС не понялФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Политический истеблишмент продолжает обсуждать работу уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» даже спустя три дня (с 3 февраля) после его проведения. Главной темой обсуждения остаются провокации представителей свердловской власти. Именно так, утверждают участники заседания, отдельные политики расценили просьбу первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова поддержать на предстоящих сентябрьских выборах действующего губернатора Евгения Куйвашева.

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Сам глава региона на мероприятии отсутствовал, и отношение к выступавшему от Свердловской области оказалось неожиданно резким.

— Губернатор Свердловской области сегодня работает с правительственной делегацией… — начал было свой доклад Владимир Тунгусов.

— Владимир Георгиевич, вы пожалуйста о социально-экономическом и общественно-политическом положении СО доложите. Есть такая пословица: кто хочет — тот делает, кто не хочет — тот ищет причины. Оправдываться не надо, пожалуйста, по теме доклада, — резко оборвал его полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

— Я не знаю, почему вы решили, что я оправдываюсь, — удивился глава администрации свердловского губернатора.

— Пожалуйста, по обозначенной тематике, — настойчиво повторил полпред.

— Тем не менее, приглашаю всех коллег в следующем году стать зрителями игр чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Екатеринбурге, — резюмировал Тунгусов.

После этого первый вице-губернатор рассказал о прошедших в сентябре 2016 года выборах, уточнив, что «ответственность за результаты лежит на губернаторе и его администрации», после чего с трибуны предложил всем собравшимся партийцам поддержать кандидатуру губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева при выдвижении на выборы главы региона (шла ли речь о поддержке на внутрипартийных праймериз или же исключительно о кампании сентября 2017 года — не уточняется).

На предложение главы администрации свердловского губернатора, рассказывают очевидцы, участники заседания МКС никак не отреагировали и просто продолжили обсуждение повестки. Только после совещания в аппарате председателя МКС Ивана Квитки разъяснили, что поддержка какого-либо кандидата в партии пока не обсуждалась.

Учитывая, что губернатор на мероприятии отсутствовал, да и пока он официально не утвержден в качестве кандидата на предстоящих выборах, политический бомонд счел случившееся провокацией. «Зачем Владимир Георгиевич [Тунгусов, глава администрации свердловского губернатора] выступил с такой просьбой, какой реакции он хотел от партийцев — известно только ему самому. Видимо, смелости придал тот факт, что прессы не было», — объясняет один из участников совещания от Свердловской области.

В администрации свердловского губернатора на происходящее отреагировали спокойно. «Мне сложно комментировать эмоциональную окраску мероприятия, на котором я не был. Итоги мероприятия, насколько мне известно, более, чем конструктивные», — пояснил директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Сергей Дианов
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